Ölpreis nimmt wichtige Hürde

Der Ölpreis legte in der abgelaufenen Woche deutlich zu. Katalysator waren unter anderem Lieferunterbrechungen in Libyen und Nigeria. In der Vorwoche kündigte Russland zudem Förderkürzungen an und Saudi Arabien hat die Förderkürzung um eine Million Barrel pro Tag um einen Monat verlängert. Gleichzeitig schürten die jüngsten US-Inflationsdaten Spekulationen auf eine Zinspause und die Hoffnung auf eine sanfte konjunkturelle Landung.

