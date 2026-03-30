onemarkets: Innovation, Diversifikation und neue Wege in der Geldanlage

onemarkets Blog

Die onemarkets Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt, um Anlegerinnen und Anlegern auch in einem zunehmend komplexen Marktumfeld passende Lösungen bieten zu können. Welche strategischen Schwerpunkte dabei gesetzt werden, welche Innovationen bei der Produktpalette geplant sind und warum Diversifikation sowie alternative Anlagebausteine an Bedeutung gewinnen, erläutert Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions sowie Head of Equity & Credit Sales and Trading, im Gespräch mit onemarkets.

onemarkets: Guten Tag, Herr Di Stasi, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, um uns über die neuesten Entwicklungen bei onemarkets zu berichten. 2025 war ja ein weiteres Wachstumsjahr für die onemarkets Plattform. Wie wird sich der Innovationsprozess bei den Anlagelösungen von UniCredit perspektivisch entwickeln?

Chicco Di Stasi: Nun, dieser Prozess entwickelt sich fortlaufend. In einem Umfeld wie dem aktuellen, das von hoher Komplexität geprägt ist, müssen wir uns mit unseren Investmentlösungen klar differenzieren. Das ist unser Anspruch. Als Bank mit 20 Millionen Kundinnen und Kunden in Europa möchten wir für jede und jeden von ihnen relevant sein. Das hat weitreichende Auswirkungen auf unsere Arbeitsweise und unser Selbstverständnis.

Wir segmentieren unser Angebot sehr gezielt für Wealth Management, Private Banking, Corporate-Kund:innen sowie den Retail-Bereich und entwickeln dafür jeweils passende Strategien. Gleichzeitig setzen wir bewusst auf einen interoperablen Produktansatz: Zertifikate, Fonds, Anleihen und ab 2026 auch alternative Lösungen verstehen wir als Teile eines gemeinsamen Baukastens, dessen Mittelpunkt stets die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sind

Und nicht zuletzt haben wir als globale Plattform den Anspruch, ein zentraler Bezugspunkt zu sein und gleichzeitig lokale Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen.

onemarkets: Können Sie Beispiele neue innovative Lösungen der onemarkets Plattform nennen?

Di Stasi: In diesem Jahr haben wir das erste Kapitalschutzzertifikat auf den Markt gebracht, das Privatanlegerinnen und -anlegern eine Teilnahme an der Bitcoin-Entwicklung ermöglicht. Darüber hinaus finden seit Kurzem auch risikoaffinere Anlegerinnen und Anleger neue Trading-Möglichkeiten im Kryptobereich: Über unsere Mini Futures auf den CME Bitcoin Future und den CME Ether Future können sie gezielt auf Marktbewegungen setzen.

Ein weiteres Beispiel betrifft den Fondsbereich. Der onemarkets Saving Fund wurde konzipiert, um überschüssige Liquidität effizient zu managen. Im Bereich der ­Anleiheprodukte setzen wir auf die Expertise unserer Trading- und Structuring-Teams. Zusätzlich integrieren wir auch alternative Instrumente.

onemarkets: Welche ­Produktstrategien passen aktuell besonders gut zum ­Marktumfeld?

Di Stasi: Die ersten Monate dieses Jahres waren von steigender Volatilität geprägt. Die geopolitische Lage ist anspruchsvoll, doch wir müssen unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, langfristig zu investieren. Dabei bleiben unsere Grundprinzipien unverändert: schrittweiser Einstieg in den Aktienmarkt, Diversifikation und Kapitalschutz.

Die klassischen Finanzkonzepte haben sich jedoch deutlich verändert. So funktioniert beispielsweise der 60/40-Ansatz (60 Prozent Anleihen, 40 Prozent Aktien) nicht mehr in seiner bisherigen Form. Es sind stärkere Beimischungen von marktunabhängigen, weniger volatilen Anlagen erforderlich. Genau darauf zielen die alternativen Lösungen ab, die wir 2026 einführen werden. Sie bieten sowohl liquide als auch illiquide Investmentmöglichkeiten, die zur Diversifikation beitragen und ihren Wert über längere Zeiträume entfalten. Unser Ziel ist es auch, die emotionale ­Reaktion von Anlegerinnen und Anlegern in volatilen Marktphasen abzumildern und impulsive Entscheidungen zu vermeiden. Es gibt nie die eine Lösung – entscheidend ist eine breite Diversifikation, die stabile und widerstandsfähige Portfolios ermöglicht.

onemarkets: Welche Produkte sind in der aktuellen Marktsituation besonders ­geeignet?

Di Stasi: Der Konflikt im Iran hat den Ölpreis in den Fokus gerückt, den Anstieg des Goldpreises gebremst, den US-Dollar gestärkt und neue Inflationssorgen ausgelöst. All dies macht Zinsprognosen erheblich schwieriger. Entsprechend wichtig ist jetzt eine breite Diversifikation.

In diesem Umfeld erscheint ein Multi-Asset-Portfolio besonders geeignet. Bei diesem Ansatz gewinnen Lösungen mit 100-prozentigem Kapitalschutz an Bedeutung, insbesondere solche, die an zentrale Trends wie künstliche Intelligenz oder seltene Erden gekoppelt sind. Sie ermöglichen es, strukturell bedeutenden Entwicklungen zu folgen, ohne das eingesetzte Kapital zu gefährden.

Die geopolitischen Entwicklungen der letzten Zeit haben zudem gezeigt, wie wichtig ein weltweit diversifiziertes Aktienengagement ist. So haben sich die USA als relativ widerstandsfähig erwiesen, was für diesen Ansatz spricht. Die Investmentsparpläne auf globale onemarkets-Fonds unterstützen genau diesen Gedanken.

onemarkets: Herr Di Stasi, eine ­letzte Frage: Gibt es Neuigkeiten hinsichtlich der ­onemarkets Plattform?

Di Stasi: Ja, unser Ansinnen ist es, eine wirklich umfassende Produktpalette anzubieten. Künftig soll diese nicht nur Fonds und Zertifikate, sondern auch ETFs und alternative Anlagen beinhalten.

Unsere Fondspalette wurde um neue Anleihestrategien erweitert, die von Generali und J.P. Morgan mit klarem Fokus auf bestimmte Marktsegmente gemanagt werden. So können wir die Expertise unserer Partner gezielt dort einsetzen, wo ihre Teams besondere Stärken haben.

onemarkets: Herr Di Stasi, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.