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Oracle mit Rekordzahlen – doch der Preis fürs Wachstum rückt in den Fokus

11.06.26 13:49 Uhr

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Nachbörslich gerät die Aktie unter Druck obwohl Umsatz und Cloud deutlich zulegen

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