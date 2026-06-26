Palantir Technologies - Kreuzunterstützung aus dem Lehrbuch!

29.06.26 09:25 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 100,76 EUR 1,40 EUR 1,41% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Werbung



Kreuzunterstützung aus dem Lehrbuch!



Seit dem Allzeithoch vom November 2025 bei 207,52 USD befindet sich die Palantir-Aktie auf dem Rückzug und hat dabei auch eine Topbildung etabliert. Mittlerweile stellt der Technologietitel eine sehr markante Kreuzunterstützung zur Disposition. Diese speist sich aus der 50%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses von Januar 2023 bis November 2025 (106,68 USD), der unteren Begrenzung des jüngsten Abwärtstrendkanals (akt. bei 104,42 USD) sowie dem Basisaufwärtstrend seit Anfang 2023 (akt. bei 104,84 USD). Per Saldo entsteht eine strategische Schaltstelle im Kursverlauf, denn das Verhalten der Aktie im Bereich dieser Kreuzunterstützung dürfte die mittelfristige Tendenz vorgeben. Schließlich markiert die diskutierte Zone die Grenze zwischen einer Korrektur im Rahmen des übergeordneten Haussetrends einerseits und einer Ausdehnung des jüngsten Abwärtsimpulses andererseits. Interessanterweise notiert der MACD im Wochenbereich so niedrig wie niemals zuvor in der noch jungen Börsenhistorie des Papiers seit 2021. Aus Bullensicht gilt es, die beschriebene Bastion zu verteidigen. Eine wirkliche Verbesserung ergibt sich aber vor allem bei einer Rückeroberung der Marke von 125 USD.

Palantir Technologies (Weekly) Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies Quelle: LSEG, tradesignal²





Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?





Kostenlos abonnieren







Wichtige Hinweise

Werbehinweise



HSBC Continental Europe S.A., Germany

Derivatives Public Distribution

Hansaallee 3

40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de 2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!