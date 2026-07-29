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Porsche hält am Ausblick fest

29.07.26 18:15 Uhr

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Im Halbjahresbericht treffen rückläufige Auslieferungen auf stabilisierte Profitabilität und höheren Cashflow

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.