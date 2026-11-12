Rekordhoch beim DAX, Merck überrascht positiv

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet deutlich fester in den Handelstag. Der EuroStoxx 50 legt leicht zu. An den US-Börsen zeichnet sich dagegen ein schwächerer Auftakt ab: Während der Dow Jones vorbörslich nahezu unverändert notiert, geben S&P 500 und Nasdaq 100 nach. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio mit deutlichen Verlusten.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Das BIP Großbritanniens ist im dritten Quartal um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen und hat damit das erwartete Tempo erreicht. Im zweiten Quartal hatte das Plus noch 0,5 Prozent betragen. Besonders der Dienstleistungssektor stützte die Entwicklung, während das Baugewerbe schrumpfte. Im September erhöhte sich die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Trotz der robusten Daten bleiben die Aussichten verhalten, da hohe Energiepreise und gestiegene Finanzierungskosten den Konsum und die Investitionsbereitschaft belasten. Die Bank of England rechnet für 2026 inzwischen mit einem Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Dürr reagieren nach den Quartalszahlen verhalten. Der Auftragseingang stieg um gut fünf Prozent auf 802 Millionen Euro und der Umsatz erhöhte sich um mehr als drei Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sank dagegen um elf Prozent auf 61,3 Millionen Euro. Belastend wirkten BBS Automation und Restrukturierungskosten. Der Anlagenbauer bestätigte dennoch seine Jahresziele und erwartet im Schlussquartal eine stärkere Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

Merck KGaA legen nach überraschend guten Geschäftszahlen und einer erneuten Prognoseanhebung zu. Der Umsatz wuchs um fast sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis erreichte 1,68 Milliarden Euro. Impulse kamen aus dem Life-Science-Geschäft, von Medikamenten gegen seltene Erkrankungen und von Halbleitermaterialien für KI-Anwendungen. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ebitda von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bear UG65K6 5,97 27494,827869 Punkte 43,08 Open End Nvidia Corp. Bull UG5SF5 3,12 126,923217 USD 5,09 Open End X-DAX® Bull UR4LMR 16,08 25322,57869 Punkte 16,74 Open End Nasdaq-100® Bull UR3SVF 1,90 28024,360253 USD 128,07 Open End Gold Bull UR4HJJ 33,44 3591,246737 USD 10,78 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call HD6Q86 0,64 180,00 USD 11,23 13.01.2027 Nvidia Corp. Put UG2C7C 1,16 160,00 USD -4,38 13.01.2027 DAX® Call UR3DGS 1,52 27300,00 Punkte 48,48 27.11.2026 Nasdaq-100® Put UR2BRM 0,67 26200,00 USD -32,93 20.11.2026 Siemens AG Call UN6Z48 1,35 310,00 EUR 8,86 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Siemens Energy AG Short UR4RL6 11,12 177,010564 EUR 3 Open End Nasdaq-100® Long UR4R75 10,84 27432,816895 Punkte 30 Open End DAX® Short UR4M55 7,51 31106,443617 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,86 33101,220301 Punkte 6 Open End Micron Technology Inc. Long UR4S17 19,63 608,629758 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.