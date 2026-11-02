Rekordmarge sucht Kurswende, gelingt First Solar der Turnaround?

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für First Solar beginnt nach der jüngsten Zahlenvorlage eine entscheidende Phase. Der amerikanische Solarkonzern übertraf mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen deutlich senkte jedoch gleichzeitig die Umsatzprognose. Die Aktie beendete den Freitag bei 174,40 US Dollar und verlor 1,4 Prozent. Innerhalb von fünf Handelstagen steht dennoch ein Plus von rund 1,4 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn hat der Titel dagegen etwa ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Anleger fragen sich nun, ob die hohe Profitabilität ausreicht, um den Abwärtstrend zu stoppen.

In eigener Sache

Die jüngsten Geschäftszahlen liefern dafür ein gemischtes Bild. Im dritten Quartal erzielte der Photovoltaikspezialist einen Umsatz von 1,23 Milliarden US Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von knapp 23 Prozent. Hauptgrund waren geringere Modulauslieferungen an externe Kunden. Auch die Markterwartung von rund 1,29 Milliarden US Dollar wurde verfehlt. Beim Ergebnis überraschte der Konzern aus Arizona dagegen positiv. Der Nettogewinn stieg um 25 Prozent auf 571 Millionen US Dollar. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 4,24 auf 5,30 US Dollar und übertraf die Konsensschätzung von 4,67 US Dollar deutlich. Besonders stark entwickelte sich die Profitabilität. Die Bruttomarge erreichte rund 58 Prozent und lag damit etwa 20 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um elf Prozent auf 744 Millionen US Dollar. First Solar profitiert von einem wachsenden Anteil in den USA gefertigter Module sowie von Produktionsgutschriften nach Section 45X. Die Förderung stärkt die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber chinesischen Anbietern. Gleichzeitig erhöht die Abhängigkeit von politischen Anreizen das Risiko für die künftige Ergebnisentwicklung. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management vorsichtiger. First Solar erwartet nun einen Umsatz zwischen 4,6 und 4,9 Milliarden US Dollar. Zuvor hatte die Prognose bei 4,9 bis 5,2 Milliarden US Dollar gelegen. Auch das geplante Absatzvolumen wurde von 17,0 bis 18,2 Gigawatt auf 16,0 bis 17,0 Gigawatt reduziert. Die Prognose für den Bruttogewinn blieb dagegen mit 2,4 bis 2,6 Milliarden US Dollar stabil. Die niedrigeren Auslieferungen sollen die Profitabilität somit vorerst nicht im gleichen Umfang belasten. Stabilität liefert der umfangreiche Auftragsbestand. Ende September verfügte der Modulhersteller über vertraglich vereinbarte Bestellungen von 44 Gigawatt mit einem Volumen von rund 13,5 Milliarden US Dollar. Die Auslieferungen reichen bis 2030 und schaffen eine hohe Planbarkeit. Bei neuen Vertragsabschlüssen agieren Kunden jedoch zurückhaltender. Unsicherheit herrscht vor allem bei Zöllen, Förderbedingungen und Genehmigungsverfahren. Wachstumschancen bietet dagegen der steigende Strombedarf von Rechenzentren und Anwendungen rund um künstliche Intelligenz. Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich. Der Konsens lautet auf Kaufen und das mittlere Kursziel liegt je nach Erhebung zwischen 253 und 274 US Dollar. Morgan Stanley reduzierte das Ziel nach den Zahlen von 326 auf 307 US Dollar und bestätigte die Einstufung Overweight. Barclays senkte sein Kursziel auf 230 US Dollar während JPMorgan 233 US Dollar ansetzt. Roth MKM bestätigte das Ziel von 300 US Dollar. GLJ Research stufte die Aktie dagegen auf Halten ab und verringerte das Ziel deutlich auf 161 US Dollar. Die große Spanne zeigt, wie unterschiedlich die weitere Förderpolitik und die Nachfrageentwicklung bewertet werden.

Wochenchart First Solar Inc.

Betrachtungszeitraum: 02.11.2021– 02.11.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ARIVA.DE

Charttechnisches Bild

Charttechnisch bleibt das Bild deutlich angeschlagen. Bei 174,40 US Dollar notiert die Aktie rund 17 Prozent unter der 100 Tage Linie bei 209,70 US Dollar und etwa 19 Prozent unter der 200 Tage Linie bei 215,92 US Dollar. Beide Durchschnitte fungieren damit zunächst als Belastung. Die erste Unterstützungszone liegt zwischen 165 und 175 US Dollar. Am 26. Oktober markierte der Titel bei 165,86 US Dollar zugleich sein aktuelles 52 Wochen Tief.

Ein nachhaltiger Bruch von 165 US Dollar würde den Abwärtstrend verschärfen und die nächste Auffangzone zwischen 135 und 140 US Dollar in den Fokus rücken. Auf der Oberseite wartet zwischen 190 und 195 US Dollar der erste Widerstand. Erst oberhalb dieses Bereichs würde sich das kurzfristige Bild aufhellen. Gelingt der Ausbruch rückt die Zone zwischen 215 und 220 US Dollar in den Mittelpunkt. Dort verläuft auch die 200 Tage Linie. Solange der Kurs unter beiden gleitenden Durchschnitten bleibt dominiert der Abwärtsdruck. Eine Rückeroberung von 220 US Dollar könnte dagegen die Grundlage für eine nachhaltigere Trendwende schaffen.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf First Solar Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit First Solar Inc. UG57BA 4,00 116,361273 USD 130,906432 USD 3 Open End First Solar Inc. UR23DD 0,93 152,706253 USD 167,976878 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.11.2026; 14:15 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf First Solar Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit First Solar Inc. UG80YB 1,00 232,550534 USD 218,016126 USD -3 Open End First Solar Inc. UN19Q2 0,9 209,289747 USD 191,855911 USD -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.11.2026; 14:15 Uhr

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