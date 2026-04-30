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Trends 2026: Warum Energie und Rohstoffe im Jahr 2026 den Softwaresektor überflügeln

02.05.26 09:15 Uhr

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Trends 2026: Warum Energie und Rohstoffe im Jahr 2026 den Softwaresektor überflügeln | finanzen.net

Trends machen Kurse und Kurse bewegen die Börsen. Wie groß die Schere zwischen Trends in verschiedenen Branchen sein kann, zeigt ein aktueller Blick auf die Gewinner und Verlierer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
165,35 EUR 4,55 EUR 2,83%
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GE Vernova
925,80 EUR 18,40 EUR 2,03%
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Siemens Energy AG
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Während Investoren bei Energie- und Rohstoffunternehmen verstärkt zugreifen, durchlaufen der Softwaresektor und insbesondere SaaS-Unternehmen eine Phase der Bewertungsanpassung und strategischen Neuausrichtung. Aktien aus dem Halbleiter-Bereich katapultieren sich hingegen exponentiell nach oben. Die Börse übertreibt immer in beide Richtungen - die richtige Trendauswahl ist das A und O für erfolgreiche Investmententscheidungen.

Die Wiederbelebung von Energie, Rohstoffen und der KI Chip-Hype

Der Energie- und Rohstoffsektor sowie Halbleiteraktien haben sich als Hauptprofiteure des aktuellen makroökonomischen Umfelds herauskristallisiert. Mehrere Faktoren haben dazu beigetragen, dass Aktien aus diesen Bereichen ein hohes Momentum aufgenommen haben. Mit Akrida Trends investieren wir in ausgewählte Aktien aus diesen Branchen, um von solchen positiven Trends zu profitieren.

Geopolitische Risikoprämie

Die anhaltende Instabilität in Schlüsselregionen hat die Lieferketten anfällig gemacht. Anleger, die vor auftretenden Unterbrechungen gewarnt sind, flüchten in Rohstoffproduzenten als Absicherung vor Angebotsschocks und um gegen Inflationsrisiken geschützt zu sein.

So profitiert der australische Seltene-Erden-Produzent Lynas Rare Earths (LYSCF) von der zunehmenden Einsicht, dass die chinesische Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen nicht ohne Risiken einhergeht. Lynas ist nur einer von zwei Seltenen Erden Produzenten außerhalb Chinas und gewinnt an enormer Bedeutung bei Engpässen oder Ausfuhrbeschränkungen von kritischen Rohstoffen wie Neodym, dass Anwendung in Elektrofahrzeugmotoren, Offshore-Windkraftanlagen und präzisionsgelenkter Munition findet. Obwohl der Titel langfristig noch erhebliches Potenzial aufweist, haben wir unsere Gewinne gesichert und die Position verkauft.

Eine ähnliche Situation lässt sich bei Lithium beobachten. Das Wachstum der Elektromobilität sowie nach intelligenten Batteriespeichersystemen treibt die Nachfrage nach Lithium, wobei Exportbeschränkungen in afrikanischen Ländern und Lieferausfälle in China das Angebot künstlich verknappen. Das Akrida Trends Portfoliounternehmen Albemarle (ALB) ist mit Produktionsstätten in Nord- und Südamerika sowie Australien ein direkter Profiteur dieser Entwicklung.

Der "Energie-KI-Nexus"

Es ist kein Geheimnis, dass der massive Vorstoß in Richtung Künstliche Intelligenz die Energienachfrage befeuert. Da der Ausbau von Rechenzentrumskapazitäten enorme Mengen an Strom erfordert, ist das Energienetz zu einem kritischen Nadelöhr geworden. Energielösungen, die das bestehende Energienetz schonen, erfahren eine besondere Bedeutung. Die Nachfrage nach industriellen Gasturbinen, die unmittelbar an die Datencenter angeschlossen werden können, stellen eine stabile und sofort verfügbare Lösung dar. Unser Depotwert Siemens Energy (SMEGF) ist neben GE Vernova (GEV) und Mitsubishi (MSBHF) einer der wenigen Anbieter dieser komplexen Systeme. Die Gasturbinen-Produktion bei Siemens Energy ist über Jahre hinaus ausgebucht.

Neben Gasturbinen, die die steigende Zahl an Rechenzentren mit Energie versorgen, wächst deren Bedarf an intelligenten Energiemanagement Systemen. Infineon, ebenfalls ein Titel des Akrida Trends Portfolios, verdeutlicht die strukturelle Transformation, die sich derzeit auch in der Kursentwicklung des Semiconductor Index (SOXX) widerspiegelt: Während das Unternehmen traditionell im Automobilsektor verankert ist, treibt die massive Nachfrage nach KI-optimierten "Power Chips" für Datenzentren das Wachstum signifikant an. Mit einer Umsatzverdopplung im Vorjahr und dem ambitionierten Ziel von EUR 5 Mrd. bis 2030 unterstreicht Infineon eine Dynamik, die über die reine Indexperformance hinausgeht.

Die unterschiedliche Ausprägung und Gegenläufigkeit von Trends reflektiert, was Anleger derzeit wertschätzen: Energiesicherheit und industrielle Infrastruktur haben die digitale Skalierbarkeit als bevorzugtes Narrativ am Markt abgelöst. Im weiteren Jahresverlauf wird die Performance dieser Sektoren wahrscheinlich davon abhängen, ob Softwareunternehmen konkrete Produktivitätsgewinne und Kosteneffizienz für ihre Unternehmenskunden nachweisen können, oder ob Energie und Rohstoffe weiterhin als "sicherer Hafen" des modernen Wirtschaftszyklus dominieren werden. Neue Trends können sich blitzschnell entfalten und bestehende Trends können abrupt enden. Rigoroses Risikomanagement schützt das Portfolio vor Verlusten und richtiges Positionsmanagement ist ein hilfreiches Tool im Portfoliomanagement. Mehr dazu in der nächsten Kolumne und bis dahin ein gutes Händchen bei Ihren Investitionsentscheidungen …

Wer gezielt wie ein Hedgefonds auf Trends an den Börsen setzen möchte, sollte sich das Akrida Trends (WKN UBS3AC / ISIN CH1463708078) Zertifikat genauer ansehen. Hier investieren wir mit einem konzentrierten Portfolio in bis zu 10 Aktien aus den aussichtsreichsten Trends.

Weitere Informationen unter: https://akridacapital.com/akrida-trends/

Marko Graßmann ist Co-Portfolio Manager des Zertifikats "Akrida Trends" (ISIN:CH1463708078). Darüber hinaus berät er Family Offices und Hedgefonds bei der Aktienanlage. Marko begann seine Karriere im Portfolio Management der Allianz SE in München. Er ist Dipl.-Kaufmann (Univ. Bayreuth) und CFA charterholder seit 2011.

In eigener Sache

Übrigens: Albemarle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Akrida Capital GmbH

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