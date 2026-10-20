Videocast – Rheinmetall AG: Am Widerstand ausgebremst

Rheinmetall AG – Am Widerstand ausgebremst

In eigener Sache

Nach den deutlichen Kursgewinnen in der vergangenen Handelswoche ist die Aktie von Rheinmetall gestern zunächst schwächer in die neue Woche gestartet.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rheinmetall AG-7-Monats-Chart Stand: 20.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Bei der Aktie von Rheinmetall war es in der vergangenen Woche zu einer starken Erholungsbewegung gekommen. Dabei konnten die Notierungen innerhalb von fünf Handelstagen rund 16% an Wert zulegen und neben der September-Trendgerade auch die runde 1.000-Euro-Marke überbieten. Der Re-Break an der 100-Tage-Linie, der am Freitag zum Wochenschluss gelang, wurde am gestrigen Montag allerdings noch nicht bestätigt.

Ausblick: Auf den starken Lauf in den vergangenen Handelstagen folgte zum gestrigen Wochenbeginn ein Korrektur- bzw. Konsolidierungstag, in dem die Kurse um 2,8% auf 1.059,80 EUR nachgaben. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite bildet jetzt die 100-Tage-Linie (1.073,66 EUR) zusammen mit dem Vorwochenhoch den ersten Widerstand. Direkt im Anschluss sollte es zudem über das Mai-Tief bei 1.099,20 EUR hinausgehen, bevor sich weiteres Potenzial in Richtung 1.200,00 EUR eröffnen könnte. Oberhalb des August-Hochs bei 1.238,00 EUR wäre dann ein Anstieg bis zur 200-Tage-Linie (1.307,56 EUR) vorstellbar, die momentan zusammen mit dem Top vom 29. Mai (1.304,80 EUR) eine Doppelhürde bildet und im ersten Anlauf nur schwer zu überbieten sein dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht hingegen vorerst die 50-Tage-Linie (1.048,96 EUR) im Fokus, die zusammen mit dem Hoch vom 16. September (1.045,00 EUR) gestern als Unterstützung behauptet wurde. Nur wenig tiefer sollte auch auf die 1.000-Euro-Marke geachtet werden, die im Fall eines Rücksetzers (Stichwort: Pullback) noch einmal angesteuert werden könnte. Unterbieten die Kurse dieses Level, wären weitere Abgaben bis zur September-Abwärtstrendgerade im Bereich von 950,00 EUR möglich.

Rheinmetall AG-5-Jahres-Chart Stand: 20.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 20.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -2,79% 5 Tage 10,14% 20 Tage 4,87% 52 Wochen -39,77% im Oktober 10,81% im Jahr 2026 -32,11% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 1.966,00 Abstand zum 52-Wochenhoch -46,09% 52-Wochentief 900,20 Abstand zum 52-Wochentief 17,73% Allzeithoch 2.008,00 Abstand zum Allzeithoch -47,22% Trend 200-Tage-Linie 1.307,56 Abstand 200-Tage-Linie -18,95% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 1.073,66 Abstand 100-Tage-Linie -1,29% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 1.048,96 Abstand 50-Tage-Linie 1,03% Status (kurzfristig) aufwärts Rheinmetall AG-Trend-Chart Stand 20.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants