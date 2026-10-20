Rheinmetall AG: Am Widerstand ausgebremst
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Videocast – Rheinmetall AG: Am Widerstand ausgebremst
Rheinmetall AG – Am Widerstand ausgebremst
Dienstag, 20. Oktober 2026
Nach den deutlichen Kursgewinnen in der vergangenen Handelswoche ist die Aktie von Rheinmetall gestern zunächst schwächer in die neue Woche gestartet.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Bei der Aktie von Rheinmetall war es in der vergangenen Woche zu einer starken Erholungsbewegung gekommen. Dabei konnten die Notierungen innerhalb von fünf Handelstagen rund 16% an Wert zulegen und neben der September-Trendgerade auch die runde 1.000-Euro-Marke überbieten. Der Re-Break an der 100-Tage-Linie, der am Freitag zum Wochenschluss gelang, wurde am gestrigen Montag allerdings noch nicht bestätigt.
Ausblick: Auf den starken Lauf in den vergangenen Handelstagen folgte zum gestrigen Wochenbeginn ein Korrektur- bzw. Konsolidierungstag, in dem die Kurse um 2,8% auf 1.059,80 EUR nachgaben. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite bildet jetzt die 100-Tage-Linie (1.073,66 EUR) zusammen mit dem Vorwochenhoch den ersten Widerstand. Direkt im Anschluss sollte es zudem über das Mai-Tief bei 1.099,20 EUR hinausgehen, bevor sich weiteres Potenzial in Richtung 1.200,00 EUR eröffnen könnte. Oberhalb des August-Hochs bei 1.238,00 EUR wäre dann ein Anstieg bis zur 200-Tage-Linie (1.307,56 EUR) vorstellbar, die momentan zusammen mit dem Top vom 29. Mai (1.304,80 EUR) eine Doppelhürde bildet und im ersten Anlauf nur schwer zu überbieten sein dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht hingegen vorerst die 50-Tage-Linie (1.048,96 EUR) im Fokus, die zusammen mit dem Hoch vom 16. September (1.045,00 EUR) gestern als Unterstützung behauptet wurde. Nur wenig tiefer sollte auch auf die 1.000-Euro-Marke geachtet werden, die im Fall eines Rücksetzers (Stichwort: Pullback) noch einmal angesteuert werden könnte. Unterbieten die Kurse dieses Level, wären weitere Abgaben bis zur September-Abwärtstrendgerade im Bereich von 950,00 EUR möglich.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UP7ND5
|765,65
|3,58
|Open End Turbo Call
|UP8BLY
|873,92
|5,63
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WA3PPN
|1.349,00
|3,58
|Open End Turbo Put
|WA67AT
|1.240,59
|5,68
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-2,79%
|5 Tage
|10,14%
|20 Tage
|4,87%
|52 Wochen
|-39,77%
|im Oktober
|10,81%
|im Jahr 2026
|-32,11%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|1.966,00
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-46,09%
|52-Wochentief
|900,20
|Abstand zum 52-Wochentief
|17,73%
|Allzeithoch
|2.008,00
|Abstand zum Allzeithoch
|-47,22%
|Trend
|200-Tage-Linie
|1.307,56
|Abstand 200-Tage-Linie
|-18,95%
|Status (langfristig)
|abwärts
|100-Tage-Linie
|1.073,66
|Abstand 100-Tage-Linie
|-1,29%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|1.048,96
|Abstand 50-Tage-Linie
|1,03%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.