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Rheinmetall AG – Neue Aufwärtsdynamik?

In eigener Sache

Die Aktie von Rheinmetall ist am gestrigen Donnerstag wieder nach oben gedreht und hat sich mit einem Plus von 3,6% an ein wichtiges Chartlevel herangeschoben.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rheinmetall AG-7-Monats-Chart Stand: 30.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Oktober-Erholung bei der Rheinmetall-Aktie – zwischenzeitlich standen bereits Kursgewinne von rund 14% zu Buche – wurde zur Monatsmitte zunächst von der mittelfristigen 100-Tage-Linie ausgebremst. In der Folge schalteten die Notierungen in den Korrekturmodus, in dessen Verlauf es noch einmal in Richtung 1.000-Euro-Marke zurückging. Dieses Niveau konnten die Papiere allerdings behaupten, ehe gestern mit einem Tagesplus von 3,6% sogar neue Dynamik in die Kurse kam.

Ausblick: Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen (Donnerstag, den 5. November) könnte es jetzt im Chart der Rheinmetall-Aktie zu einem weiteren Ausbruchsversuch kommen. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite richten sich die Blicke nun erneut auf die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 1.059,79 EUR), die bereits sowohl im August als auch Mitte Oktober einen Widerstand gebildet hatte. Gelingt den Kursen diesmal der Break, wobei in diesem Zusammenhang gleichzeitig auch die August-Abwärtstrendgerade überboten müsste, wäre die nächste Hürde auf dem Niveau des aktuellen Oktober-Hochs bei 1.096,60 EUR zu finden. Darüber könnte sich anschließend weiteres Potenzial bis zum Zwischenhoch vom 27. August bei 1.185,40 EUR oder bis zum August-Top bei 1.238,00 EUR eröffnen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen weiterhin die 1.000-Euro-Marke im Fokus. Wird dieses Level per Tagesschluss unterboten, würde sich das Chartbild wieder eintrüben und es könnte zu einem weiteren Rücksetzer bis zum Juli-Tief (936,20 EUR) kommen. Darunter sollte dann auf das aktuelle Oktober-Tief bei 909,00 EUR und auf das derzeitige Jahrestief im Bereich von 900,00 EUR geachtet werden.

Rheinmetall AG-5-Jahres-Chart Stand: 30.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 30.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 3,58% 5 Tage 3,27% 20 Tage 10,83% 52 Wochen -38,52% im Oktober 9,60% im Jahr 2026 -32,85% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 1.966,00 Abstand zum 52-Wochenhoch -46,68% 52-Wochentief 900,20 Abstand zum 52-Wochentief 16,44% Allzeithoch 2.008,00 Abstand zum Allzeithoch -47,80% Trend 200-Tage-Linie 1.272,80 Abstand 200-Tage-Linie -17,65% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 1.059,79 Abstand 100-Tage-Linie -1,09% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 1.024,60 Abstand 50-Tage-Linie 2,30% Status (kurzfristig) aufwärts Rheinmetall AG-Trend-Chart Stand 30.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants