Rote Vorzeichen an den Börsen, KI-Sektor unter Druck
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Der DAX startet schwächer in den Handelstag und folgt damit den negativen Vorgaben aus Asien. Auch der EuroStoxx 50 notiert zum Auftakt im Minus. Das Bild an den US-Märkten fällt uneinheitlich aus: Während der Dow Jones vorbörslich leichte Gewinne signalisiert, stehen der S&P 500 und der Nasdaq 100 unter Druck. Belastet wird die Stimmung vor allem durch die aktuelle Entwicklung im Technologiesektor. In Asien kam es zu deutlichen Kursverlusten, wobei der Nikkei 225 den Handelstag mit kräftigen Abschlägen beendete.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht weiterhin die Diskussion um die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Auslöser der jüngsten Marktturbulenzen waren überraschend hohe US-Inflationsdaten, die Befürchtungen über weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank ausgelöst haben. Gleichzeitig sorgen steigende Renditen an den Anleihemärkten für zunehmenden Druck auf hoch bewertete Wachstums- und Technologieunternehmen.
Besonders deutlich zeigte sich die Entwicklung in Asien. Vor allem südkoreanische Technologie- und Chipwerte gerieten unter massiven Verkaufsdruck. Marktteilnehmer hinterfragen zunehmend die Finanzierung des weltweiten Ausbaus von KI-Infrastruktur und die langfristige Tragfähigkeit der hohen Investitionen in den Sektor.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
ArcelorMittal rücken in den Fokus der Anleger. Die Aktie gehört zu den auffälligeren Werten im europäischen Stahlsektor, nachdem die Erwartungen für die kommenden Quartale wieder optimistischer ausfallen. Im Mittelpunkt stehen die Aussicht auf höhere Stahlpreise sowie eine mögliche Beschleunigung der Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren. Anleger setzen zunehmend darauf, dass sich das Marktumfeld für europäische Stahlproduzenten nach einer längeren Schwächephase verbessert.
Auch TotalEnergies stehen im Blickpunkt. Der Energiekonzern rechnet für das dritte Quartal mit außergewöhnlich starken Ergebnissen im Raffineriegeschäft. Hintergrund sind deutlich gestiegene Raffineriemargen infolge geopolitischer Spannungen und eingeschränkter Exportströme auf dem Weltmarkt. Zusätzlich profitiert das Unternehmen von einer erhöhten Auslastung seiner Anlagen und einer anhaltend starken Entwicklung im Handelsgeschäft.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG35NK
|17,83
|26979,692236 Punkte
|14,17
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR2P5J
|9,21
|28559,825287 Punkte
|28,64
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN8DR3
|10,05
|24205,337027 Punkte
|24,11
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR3V55
|2,05
|25031,302185 Punkte
|123,22
|Open End
|Siemens Energy AG
|Bull
|UN10BZ
|30,38
|101,668982 EUR
|4,39
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2026; 09:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UR2B18
|9,51
|26000,00 Punkte
|20,22
|20.11.2026
|Sandisk Corp.
|Call
|UR1TDT
|0,73
|1600,00 USD
|6,02
|16.12.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UN3KU4
|3,41
|250,00 USD
|3,21
|14.06.2028
|Zalando SE
|Call
|UN3TYA
|4,77
|25,00 EUR
|2,97
|16.12.2027
|S&P 500®
|Call
|UR30YC
|5,54
|8200,00 Punkte
|5,73
|19.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2026; 09:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|3,37
|34943,484932 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6QGB
|9,41
|21085,696012 Punkte
|6
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UN55QG
|1,13
|101,481763 EUR
|4
|Open End
|Super Micro Computer Inc.
|Long
|UN83Y3
|2,62
|23,860293 USD
|3
|Open End
|Hecla Mining Company
|Long
|UN65CR
|1,17
|11,177827 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2026; 09:15 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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