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Rote Vorzeichen an den Börsen, KI-Sektor unter Druck

Sebastian Bleser

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DAX 40
25,263.76 EUR -34.85 EUR -0.14 %
News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet schwächer in den Handelstag und folgt damit den negativen Vorgaben aus Asien. Auch der EuroStoxx 50 notiert zum Auftakt im Minus. Das Bild an den US-Märkten fällt uneinheitlich aus: Während der Dow Jones vorbörslich leichte Gewinne signalisiert, stehen der S&P 500 und der Nasdaq 100 unter Druck. Belastet wird die Stimmung vor allem durch die aktuelle Entwicklung im Technologiesektor. In Asien kam es zu deutlichen Kursverlusten, wobei der Nikkei 225 den Handelstag mit kräftigen Abschlägen beendete.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Diskussion um die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Auslöser der jüngsten Marktturbulenzen waren überraschend hohe US-Inflationsdaten, die Befürchtungen über weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank ausgelöst haben. Gleichzeitig sorgen steigende Renditen an den Anleihemärkten für zunehmenden Druck auf hoch bewertete Wachstums- und Technologieunternehmen.

Besonders deutlich zeigte sich die Entwicklung in Asien. Vor allem südkoreanische Technologie- und Chipwerte gerieten unter massiven Verkaufsdruck. Marktteilnehmer hinterfragen zunehmend die Finanzierung des weltweiten Ausbaus von KI-Infrastruktur und die langfristige Tragfähigkeit der hohen Investitionen in den Sektor.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

ArcelorMittal rücken in den Fokus der Anleger. Die Aktie gehört zu den auffälligeren Werten im europäischen Stahlsektor, nachdem die Erwartungen für die kommenden Quartale wieder optimistischer ausfallen. Im Mittelpunkt stehen die Aussicht auf höhere Stahlpreise sowie eine mögliche Beschleunigung der Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren. Anleger setzen zunehmend darauf, dass sich das Marktumfeld für europäische Stahlproduzenten nach einer längeren Schwächephase verbessert.

Auch TotalEnergies stehen im Blickpunkt. Der Energiekonzern rechnet für das dritte Quartal mit außergewöhnlich starken Ergebnissen im Raffineriegeschäft. Hintergrund sind deutlich gestiegene Raffineriemargen infolge geopolitischer Spannungen und eingeschränkter Exportströme auf dem Weltmarkt. Zusätzlich profitiert das Unternehmen von einer erhöhten Auslastung seiner Anlagen und einer anhaltend starken Entwicklung im Handelsgeschäft.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bear UG35NK 17,83 26979,692236 Punkte 14,17 Open End
Nasdaq-100® Bull UR2P5J 9,21 28559,825287 Punkte 28,64 Open End
X-DAX® Bull UN8DR3 10,05 24205,337027 Punkte 24,11 Open End
DAX® Bull UR3V55 2,05 25031,302185 Punkte 123,22 Open End
Siemens Energy AG Bull UN10BZ 30,38 101,668982 EUR 4,39 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2026; 09:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
DAX® Call UR2B18 9,51 26000,00 Punkte 20,22 20.11.2026
Sandisk Corp. Call UR1TDT 0,73 1600,00 USD 6,02 16.12.2026
Nvidia Corp. Call UN3KU4 3,41 250,00 USD 3,21 14.06.2028
Zalando SE Call UN3TYA 4,77 25,00 EUR 2,97 16.12.2027
S&P 500® Call UR30YC 5,54 8200,00 Punkte 5,73 19.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2026; 09:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,37 34943,484932 Punkte 6 Open End
DAX® Long HD6QGB 9,41 21085,696012 Punkte 6 Open End
Siemens Energy AG Long UN55QG 1,13 101,481763 EUR 4 Open End
Super Micro Computer Inc. Long UN83Y3 2,62 23,860293 USD 3 Open End
Hecla Mining Company Long UN65CR 1,17 11,177827 USD 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.10.2026; 09:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

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