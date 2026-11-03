Rote Vorzeichen an den Börsen, Palantir mit starken Zahlen
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Der DAX startet schwächer in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach. An den US-Börsen zeichnet sich ebenfalls ein negativer Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Minus. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio mit deutlichen Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Die weltweiten Zentralbanken haben ihre Goldreserven im dritten Quartal kräftig ausgebaut. Ihre Käufe stiegen auf 321 Tonnen und lagen damit über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Seit Jahresbeginn summierte sich die Nachfrage der Notenbanken auf 675 Tonnen. Während goldbesicherte ETFs im Quartal Zuflüsse von rund 211 Tonnen verzeichneten, ging die Nachfrage nach Barren und Münzen im Jahresvergleich um 19 Prozent zurück. Die Zahlen zeigen, dass Zentralbanken trotz des deutlichen Rückgangs vom Jahreshoch an ihrer strategischen Goldnachfrage festhalten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Zalando rücken nach einem profitablen dritten Quartal in den Fokus. Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis legte um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro zu. Niedrigere Kosten, Synergien aus der Übernahme von About You und ein starkes Geschäftskundenwachstum unterstützten die Entwicklung. Zudem kündigte Zalando den KI-Agenten „Extended“ an, der künftig Produkte externer Onlineshops direkt über die Plattform kaufen soll. Die Jahresprognose wurde bestätigt.
Palantir stehen nach außergewöhnlich starken Quartalszahlen im Blickpunkt. Der Umsatz sprang um 96 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar und der Gewinn erhöhte sich um 49 Prozent auf 1,13 Milliarden US-Dollar. Besonders dynamisch entwickelte sich das US-Geschäft. Die Erlöse mit Unternehmen stiegen um 148 Prozent, während das Geschäft mit Regierungsbehörden um 96 Prozent zulegte. Für das laufende Quartal stellt Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden US-Dollar in Aussicht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN8L6W
|14,12
|24305,448594 Punkte
|18,92
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR40TU
|4,23
|27598,075337 USD
|66,00
|Open End
|Siemens Energy AG
|Bull
|UN10BY
|24,39
|103,075412 EUR
|5,36
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN51Y2
|9,93
|26673,120504 Punkte
|25,13
|Open End
|Silber
|Bull
|UG9HCT
|5,02
|43,592146 USD
|8,67
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Palantir Technologies Inc
|Call
|UG9FW9
|0,96
|180,00 USD
|8,91
|16.12.2026
|Intel Corp.
|Put
|UR499M
|1,11
|70,00 USD
|-3,35
|13.01.2027
|DAX®
|Call
|UR2AZR
|2,97
|26000,00 Punkte
|44,49
|20.11.2026
|Bayer AG
|Call
|UG7XFJ
|18,93
|35,00 EUR
|2,32
|15.12.2027
|DAX®
|Put
|UG9Z1Y
|2,00
|23700,00 Punkte
|-20,52
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|10,18
|21654,484589 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|4,39
|32655,639919 Punkte
|6
|Open End
|S&P 500®
|Short
|UG89H0
|2,29
|8798,486147 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Short
|UR1SVG
|10,11
|31177,247354 Punkte
|5
|Open End
|Visa Inc.
|Long
|UN6LD4
|53,70
|383,047075 USD
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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