Rote Vorzeichen an den Börsen, Palantir mit starken Zahlen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet schwächer in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach. An den US-Börsen zeichnet sich ebenfalls ein negativer Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Minus. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio mit deutlichen Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Die weltweiten Zentralbanken haben ihre Goldreserven im dritten Quartal kräftig ausgebaut. Ihre Käufe stiegen auf 321 Tonnen und lagen damit über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Seit Jahresbeginn summierte sich die Nachfrage der Notenbanken auf 675 Tonnen. Während goldbesicherte ETFs im Quartal Zuflüsse von rund 211 Tonnen verzeichneten, ging die Nachfrage nach Barren und Münzen im Jahresvergleich um 19 Prozent zurück. Die Zahlen zeigen, dass Zentralbanken trotz des deutlichen Rückgangs vom Jahreshoch an ihrer strategischen Goldnachfrage festhalten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Zalando rücken nach einem profitablen dritten Quartal in den Fokus. Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis legte um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro zu. Niedrigere Kosten, Synergien aus der Übernahme von About You und ein starkes Geschäftskundenwachstum unterstützten die Entwicklung. Zudem kündigte Zalando den KI-Agenten „Extended“ an, der künftig Produkte externer Onlineshops direkt über die Plattform kaufen soll. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Palantir stehen nach außergewöhnlich starken Quartalszahlen im Blickpunkt. Der Umsatz sprang um 96 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar und der Gewinn erhöhte sich um 49 Prozent auf 1,13 Milliarden US-Dollar. Besonders dynamisch entwickelte sich das US-Geschäft. Die Erlöse mit Unternehmen stiegen um 148 Prozent, während das Geschäft mit Regierungsbehörden um 96 Prozent zulegte. Für das laufende Quartal stellt Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN8L6W 14,12 24305,448594 Punkte 18,92 Open End Nasdaq-100® Bull UR40TU 4,23 27598,075337 USD 66,00 Open End Siemens Energy AG Bull UN10BY 24,39 103,075412 EUR 5,36 Open End DAX® Bear UN51Y2 9,93 26673,120504 Punkte 25,13 Open End Silber Bull UG9HCT 5,02 43,592146 USD 8,67 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Palantir Technologies Inc Call UG9FW9 0,96 180,00 USD 8,91 16.12.2026 Intel Corp. Put UR499M 1,11 70,00 USD -3,35 13.01.2027 DAX® Call UR2AZR 2,97 26000,00 Punkte 44,49 20.11.2026 Bayer AG Call UG7XFJ 18,93 35,00 EUR 2,32 15.12.2027 DAX® Put UG9Z1Y 2,00 23700,00 Punkte -20,52 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SGF 10,18 21654,484589 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 4,39 32655,639919 Punkte 6 Open End S&P 500® Short UG89H0 2,29 8798,486147 Punkte 6 Open End DAX® Short UR1SVG 10,11 31177,247354 Punkte 5 Open End Visa Inc. Long UN6LD4 53,70 383,047075 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.