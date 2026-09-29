Ruhe an den Märkten, RWE und BASF mit Übernahmeangeboten
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Ein durchweg ruhiger Tag an den Märkten. Der DAX hält sich knapp im Plus, während der EuroStoxx 50 ganz leicht nachgibt. Auch an der Wall Street zeichnet sich bislang wenig Bewegung ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 werden nahezu unverändert erwartet. In Asien überwogen schloss der Nikkei 225 den Handel leicht negativ.
Makroökonomischer Überblick
Belastungsfaktoren sind vor allem höhere Ölpreise und steigende Anleiherenditen. Die Verteuerung von Energie schürt neue Inflationssorgen und könnte den Spielraum für Zinssenkungen begrenzen. In Japan gab der Nikkei nach und auch der südkoreanische Kospi verlor an Boden. Für neue Impulse könnten am Nachmittag das US-Verbrauchervertrauen sowie die JOLTS-Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt sorgen. Beide Veröffentlichungen stehen heute um 16 Uhr an.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
RWE verliert am Morgen rund ein Prozent. Für Gesprächsstoff sorgt ein möglicher Einstieg bei Uniper. Medienberichten zufolge hat RWE gemeinsam mit dem Finanzinvestor KKR ein unverbindliches Gebot für den mehrheitlich staatlichen Energiekonzern abgegeben. Damit würde RWE seinen bisherigen Kurs ändern, nachdem das Management im August noch öffentlich erklärt hatte, kein Interesse an Uniper zu haben. Auch Equinor sowie ein Konsortium aus Brookfield und CPPIB sollen im Rennen sein.
Die Evonik-Aktie startet nach den jüngsten Kursgewinnen volatil in den Handel. Laut „Financial Times“ lehnte der Spezialchemiekonzern eine BASF-Offerte von 22,15 Euro je Aktie ab. Der gebotene Preis lag fast 23 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag. Seit Bekanntwerden des Übernahmeinteresses hatte Evonik bereits kräftig zugelegt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bear
|UG8333
|34,96
|28939,520367 Punkte
|7,27
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG34TC
|13,24
|26749,385179 Punkte
|19,42
|Open End
|Silber
|Bull
|UR18GU
|4,70
|55,647377 USD
|11,33
|Open End
|Gold
|Bull
|UR211Z
|5,45
|4088,111296 USD
|66,32
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR2NC5
|4,04
|25075,614385 Punkte
|62,62
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Oracle Corp.
|Call
|UR1NC7
|1,99
|180,00 USD
|2,78
|15.12.2027
|DAX®
|Call
|UG9YYS
|8,95
|25400,00 Punkte
|15,70
|18.12.2026
|DAX®
|Put
|UR30DN
|13,00
|24700,00 Punkte
|6,68
|17.12.2027
|Nasdaq-100®
|Call
|UR30FV
|26,62
|30000,00 Punkte
|6,20
|18.06.2027
|Apple Inc.
|Call
|UG1W85
|1,47
|340,00 USD
|10,95
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UG4YEQ
|1,78
|23686,342009 Punkte
|15
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|2,97
|35323,603071 Punkte
|6
|Open End
|S&P 500®
|Short
|UG89H0
|2,05
|8964,472006 Punkte
|5
|Open End
|Baidu Inc.
|Long
|UG1ZCF
|2,60
|57,995377 USD
|3
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|UN697E
|1,06
|208,103738 USD
|11
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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