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Ruhe an den Märkten, RWE und BASF mit Übernahmeangeboten

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DAX 40
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News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein durchweg ruhiger Tag an den Märkten. Der DAX hält sich knapp im Plus, während der EuroStoxx 50 ganz leicht nachgibt. Auch an der Wall Street zeichnet sich bislang wenig Bewegung ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 werden nahezu unverändert erwartet. In Asien überwogen schloss der Nikkei 225 den Handel leicht negativ.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Belastungsfaktoren sind vor allem höhere Ölpreise und steigende Anleiherenditen. Die Verteuerung von Energie schürt neue Inflationssorgen und könnte den Spielraum für Zinssenkungen begrenzen. In Japan gab der Nikkei nach und auch der südkoreanische Kospi verlor an Boden. Für neue Impulse könnten am Nachmittag das US-Verbrauchervertrauen sowie die JOLTS-Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt sorgen. Beide Veröffentlichungen stehen heute um 16 Uhr an.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

RWE verliert am Morgen rund ein Prozent. Für Gesprächsstoff sorgt ein möglicher Einstieg bei Uniper. Medienberichten zufolge hat RWE gemeinsam mit dem Finanzinvestor KKR ein unverbindliches Gebot für den mehrheitlich staatlichen Energiekonzern abgegeben. Damit würde RWE seinen bisherigen Kurs ändern, nachdem das Management im August noch öffentlich erklärt hatte, kein Interesse an Uniper zu haben. Auch Equinor sowie ein Konsortium aus Brookfield und CPPIB sollen im Rennen sein.

Die Evonik-Aktie startet nach den jüngsten Kursgewinnen volatil in den Handel. Laut „Financial Times“ lehnte der Spezialchemiekonzern eine BASF-Offerte von 22,15 Euro je Aktie ab. Der gebotene Preis lag fast 23 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag. Seit Bekanntwerden des Übernahmeinteresses hatte Evonik bereits kräftig zugelegt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bear UG8333 34,96 28939,520367 Punkte 7,27 Open End
DAX® Bear UG34TC 13,24 26749,385179 Punkte 19,42 Open End
Silber Bull UR18GU 4,70 55,647377 USD 11,33 Open End
Gold Bull UR211Z 5,45 4088,111296 USD 66,32 Open End
DAX® Bull UR2NC5 4,04 25075,614385 Punkte 62,62 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Oracle Corp. Call UR1NC7 1,99 180,00 USD 2,78 15.12.2027
DAX® Call UG9YYS 8,95 25400,00 Punkte 15,70 18.12.2026
DAX® Put UR30DN 13,00 24700,00 Punkte 6,68 17.12.2027
Nasdaq-100® Call UR30FV 26,62 30000,00 Punkte 6,20 18.06.2027
Apple Inc. Call UG1W85 1,47 340,00 USD 10,95 16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UG4YEQ 1,78 23686,342009 Punkte 15 Open End
Nasdaq-100® Short UN7CL9 2,97 35323,603071 Punkte 6 Open End
S&P 500® Short UG89H0 2,05 8964,472006 Punkte 5 Open End
Baidu Inc. Long UG1ZCF 2,60 57,995377 USD 3 Open End
Nvidia Corp. Long UN697E 1,06 208,103738 USD 11 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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