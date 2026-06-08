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S&P 500 - Auf Rekordhoch!

05.08.26 08:35 Uhr

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Auf Rekordhoch!

Im Vergleich zum DAX® möchte der S&P 500® nicht lange zurückstehen. Entsprechend konnten die amerikanischen Standardwerte gestern ebenfalls ein neues Allzeithoch (7.758 Punkte) verbuchen. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wurde zudem mit einer Aufwärtskurslücke (7.610 zu 7.629 Punkte) vollzogen, was dem neuen Bewegungshoch zusätzlichen Nachdruck verleiht. Gleiches gilt für den trendfolgenden MACD, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Unter dem Strich kann das Luftholen der letzten Monate damit als klassische Konsolidierung interpretiert werden, nach deren Abschluss sich der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend wieder fortsetzen dürfte. Das Kursziel aus der trendbestätigenden Formation lässt sich auf rund 8.000 Punkte taxieren. Auf dem Weg bis zum nächsten Tausender definieren die Fibonacci-Projektionen bei 7.767 bzw. 7.858 Punkten zwei der wenigen verbliebenen Etappenziele. Unter Risikoaspekten können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements dagegen auf das Ausbruchslevel bei 7.620 Punkten – verstärkt durch das gestrige Gap – nachgezogen werden.

S&P 500® (Daily)

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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