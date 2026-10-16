S&P 500 - Chart besser als die Marktbreite
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Die sich verschlechternde Marktbreite hatten wir an dieser Stelle zuletzt mehrfach diskutiert. Am eindrucksvollsten zeigt die Anzahl neuer 52-Wochen-Tiefs die Eintrübung der grundsätzlichen Marktverfassung. Seit September haben an der NYSE an jedem einzelnen Handelstag mehr Einzeltitel neue Jahrestiefs hinnehmen müssen als andererseits neue 52-Wochen-Hochs erreicht wurden. Die Anzahl neuer Jahrestiefs lag dabei oftmals im zweistelligen Prozentbereich. Ungeachtet dessen konnte der S&P 500® in der vergangenen Woche nochmals ein neues Allzeithoch (7.845 Punkte) verbuchen, befindet sich seither allerdings im Korrekturmodus. Dabei loten die amerikanischen Standardwerte aktuell eine wichtige Haltezone aus. Diese beginnt im Bereich der 50-Tage-Linie (akt. bei 7.707 Punkten) und erstreckt sich über eine ehemalige Trendlinie (akt. bei 7.650 Punkten) bis zum unteren Bollinger Band (akt. bei 7.630 Punkten). Ein Bruch dieser Bastion ist die Ausgangsvoraussetzung dafür, dass die Bären aus der derzeit verhaltenen Marktbreite wirklich Kapital schlagen können. Ein weiteres wichtiges Signallevel stellt das Septembertief bei 7.508 Punkten dar, deren Unterschreiten für eine kleine Topbildung sorgen würde. Die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 7.268 Punkten.
S&P 500® (Daily)
5-Jahreschart S&P 500®
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de