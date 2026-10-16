DAX 25.520 +0,5%ESt50 6.187 +0,3%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,91 -0,8%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.151 -0,1%Euro 1,1239 +0,2%Öl 105,4 -0,5%Gold 4.181 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

S&P 500 - Chart besser als die Marktbreite

Jörg Scherer

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
7,744.06 USD 25.12 USD 0.33 %
News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

In eigener Sache
Chart besser als die Marktbreite

Die sich verschlechternde Marktbreite hatten wir an dieser Stelle zuletzt mehrfach diskutiert. Am eindrucksvollsten zeigt die Anzahl neuer 52-Wochen-Tiefs die Eintrübung der grundsätzlichen Marktverfassung. Seit September haben an der NYSE an jedem einzelnen Handelstag mehr Einzeltitel neue Jahrestiefs hinnehmen müssen als andererseits neue 52-Wochen-Hochs erreicht wurden. Die Anzahl neuer Jahrestiefs lag dabei oftmals im zweistelligen Prozentbereich. Ungeachtet dessen konnte der S&P 500® in der vergangenen Woche nochmals ein neues Allzeithoch (7.845 Punkte) verbuchen, befindet sich seither allerdings im Korrekturmodus. Dabei loten die amerikanischen Standardwerte aktuell eine wichtige Haltezone aus. Diese beginnt im Bereich der 50-Tage-Linie (akt. bei 7.707 Punkten) und erstreckt sich über eine ehemalige Trendlinie (akt. bei 7.650 Punkten) bis zum unteren Bollinger Band (akt. bei 7.630 Punkten). Ein Bruch dieser Bastion ist die Ausgangsvoraussetzung dafür, dass die Bären aus der derzeit verhaltenen Marktbreite wirklich Kapital schlagen können. Ein weiteres wichtiges Signallevel stellt das Septembertief bei 7.508 Punkten dar, deren Unterschreiten für eine kleine Topbildung sorgen würde. Die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 7.268 Punkten.

S&P 500® (Daily)

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.