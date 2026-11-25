S&P 500 - Kurzfristige “selling climax”
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In der vergangenen Woche kam es am US-Aktienmarkt zu einem scharfen „sell-off“. Der S&P 500® fiel bis auf 6.883 Punkte – den tiefsten Stand seit April. Gleichzeitig erreichte der Volatilitätsindex (VIX) ein Niveau von 36. Ein derart hohes Niveau signalisiert zwar weiterhin Nervosität und erhöhte Schwankungsbreite, eröffnet historisch betrachtet jedoch durchaus antizyklische Kaufgelegenheiten. Technisch positiv ist zudem die Rückkehr des Aktienbarometers in die Bollinger-Bänder. Nachdem der S&P 500® zeitweise deutlich unter das untere Band (akt. bei 7.039 Punkten) gefallen war, deutet die Bewegung zurück in die Bänder auf eine erste Gegenreaktion und eine mögliche Stabilisierung hin. Das nächste markttechnische Anlaufziel definiert nun die 200-Tage-Linie (akt. bei 7.351 Punkten), deren Rückeroberung das technische Gesamtbild spürbar aufhellen würde. Bemerkenswert ist auch der MACD, der historisch niedrig notiert. Zusammen mit dem beschriebenen „Vola-Spike“ erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass das Tief vom Freitag ein temporär wichtiges Markttief darstellt. Die Marke von 6.883 Punkten stellt deshalb ein strategisches Absicherungslevel dar.
S&P 500® (Daily)
5-Jahreschart S&P 500®
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