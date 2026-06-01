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S&P 500 - Latente Korrekturgefahren

09.06.26 09:45 Uhr

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S&P 500
7.405,7 PKT 22,0 PKT 0,30%
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Latente Korrekturgefahren

Der S&P 500® stieg zuletzt neun Wochen in Folge. Diese Erfolgsserie mit neun weißen Wochenkerzen in Serie ist jetzt gerissen – ein erstes Warnsignal, dass das Aufwärtsmomentum an Schwung verliert. Erschwerend kommt hinzu, dass die amerikanischen Standardwerte mit dem Allzeithoch bei 7.621 Punkten das Kursziel aus dem zuvor ausgebildeten V-Muster punktgenau ausgeschöpft haben. Technisch spricht das für eine „Zielerreichung“, zumal der Tageschart aktuell einige Risikohinweise liefert. Hervorheben möchten wir das MACD-Ausstiegssignal sowie die Topbildung im Verlauf des RSI – beides deutet auf zunehmende Korrekturrisiken hin. Auf der Unterseite markieren die Tiefs bei rund 7.335 Punkten eine erste Rückzugszone, ehe die 50 Tage-Linie (akt. bei 7.175 Punkten) als nächste relevante Unterstützung in den Fokus rückt. Entscheidend ist jedoch vor allem die Ausbruchszone um 7.000 Punkte: Sie fungiert als massive Unterstützung und definiert die Grenze zwischen einer normalen Verschnaufpause und einer echten charttechnischen Breitseite. Per Saldo dürften die Bäume kurzfristig nicht mehr in den Himmel wachsen.

S&P 500® (Daily)

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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