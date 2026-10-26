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S&P 500 - Offensive Positionierung als Bremsklotz

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
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S&P 500
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News | Analysen
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Offensive Positionierung als Bremsklotz

Auf Basis der Daten seit 1987 wollen wir im zweiten Schritt AAII-Asset Allocation-Umfrage statistisch näher untersuchen. Dazu betrachten wir die Aktienquoten der amerikanischen Privatanleger und ermitteln in Abhängigkeit davon die Performance des S&P 500® in den kommenden 12 Monaten. Liegt der Aktienanteil – wie derzeit – bei über 70 %, dann geht diese Positionierung mit einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung auf Jahressicht von 6,4 % einher. Das ist ein ordentliches Ergebnis, doch im historischen Mittel legen die US-Standardwerte seit den 1980er-Jahren sogar um 9,2 % zu. Einen Ertrag in dieser Größenordnung können die US-„blue chips“ realisieren, wenn die Aktienquote zwischen 50 % und 70 % liegt. Fällt der Aktienanteil der amerikanischen Privatanleger indes unter 50 %, dann führt diese „defensive Positionierung“ oder gar Skepsis zu überdurchschnittlichen Ertragsaussichten auf Sicht der nächsten 12 Monate (+ 15 %). Der aktuelle Optimismus ist also eher ein Bremsklotz. Nach dem Motto: Wenn alle bereits gekauft haben, dann fallen sie als zukünftige Nachfrager aus. Als Daumenregel lässt sich für die Zukunft festhalten: „Meide Aktienquoten über 70 %, suche dagegen defensive Positionierungen von Aktienengagements kleiner 50 %“.

S&P 500® (Monthly)

Chart S&P 500®
Quelle: AAII, LSEG, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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