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S&P 500 - US-Aktienquote auf dem höchsten Stand seit 2000!

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
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S&P 500
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News | Analysen
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HSBC Daily Trading

US-Aktienquote auf dem höchsten Stand seit 2000!

Im „HSBC Daily Trading“ beleuchten wir regelmäßig die Börsenstimmung unter den US-Privatanlegern. Die Basis stellt dabei die wöchentliche Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) dar. Doch die US-Privatanlegervereinigung erhebt noch weitere Daten: Zum Monatsende werden die amerikanischen Privatanleger zusätzlich nach ihrer Vermögensallokation gefragt. Konkret: Welche Aktienquote fahren sie? Wie stark sind sie in Bonds bzw. Anleihen investiert? Wie viel Cash halten sie? Diesen „Asset Allocation Survey“ zitieren wir regelmäßig in unserem Jahresausblick und auch aktuell ergeben sich spannende Rückschlüsse. Mit fast 72 % erreicht die Aktienquote den höchsten Stand seit Anfang 2000. Gleichzeitig fällt die Bondquote mit 15 % sowie der Anteil an Cash (13 %) sehr niedrig aus. In der Summe sind die US-Retailinvestoren derzeit sehr offensiv positioniert. Bei Aktienquoten jenseits der Marke von 70 % beginnt die „rote Zone“. Zumindest folgten auf Basis der historischen Daten seit 1987 auf derart starke Aktienpositionierungen regelmäßig Korrekturbewegungen. Auch große Wendepunkte – wie bspw. im Dezember 2021 oder Anfang 2000 – wurden durch offensive Positionierungen „angezeigt“ (wird fortgesetzt).

S&P 500® (Monthly)

Chart S&P 500®
Quelle: AAII / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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