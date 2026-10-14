DAX 25.366 +0,4%ESt50 6.205 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 +1,2%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.417 +0,2%Euro 1,1196 -0,0%Öl 105,7 +0,0%Gold 4.143 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

SAP - Mehrfacher Ausbruch + saisonales Sahnehäubchen

Jörg Scherer

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
197.50 EUR 1.02 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

In eigener Sache
Mehrfacher Ausbruch + saisonales Sahnehäubchen

Mit einem Plus von über 35% ist die SAP-Aktie der Topperformer der vergangenen sechs Monate unter den DAX®-Titeln. Damit verfügt das Papier aktuell über die höchste Relative Stärke (Levy) aller deutschen „blue chips“ (siehe „HSBC Trendkompass“). Charttechnisch kommt der Bruch des Abwärtstrends seit Juli 2025 (akt. bei 175,30 EUR), die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 179,95 EUR) sowie die Auflösung der jüngsten Schiebezone nach oben hinzu (siehe Chart). Unter dem Strich definiert die Nackenzone des vorangegangenen Doppeltops bei rund 210 EUR ein wichtiges Erholungsziel, zumal dieses Level bestens mit dem Anschlusspotenzial der nach oben aufgelösten Tradingrange harmoniert. Die Bullen haben derzeit noch ein weiteres Argument auf ihrer Seite: Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends befindet sich die SAP-Aktie in einer saisonal sehr günstigen Phase. Von Anfang Oktober bis Anfang Dezember kann der Titel im Mittel um 7 % zulegen. Für die Kürze der Zeitspanne ist das eine bemerkenswerte Kursentwicklung. Um die aktuelle Steilvorlage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft indes, die 200-Wochen-Linie nicht mehr zu unterschreiten.

SAP (Weekly)

Chart SAP
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SAP

Chart SAP
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Aktuelle SAP Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netGiganten im ÜberblickBilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
- Société GénéraleWerbungTOP-News - SAP: Ausbruch aus der Range? So können sich risikofreudige Anleger jetzt positionieren
EQS GroupEQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS GroupEQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Werbung - SAP-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
EQS GroupEQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS GroupEQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP SE Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.