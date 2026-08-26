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SAP SE – Gerät die Rally ins Stocken?

In eigener Sache

Nach dem Anstieg auf ein neues Monatshoch am Freitag konnte die SAP-Aktie in der laufenden Woche bislang noch keine neuen Impulse freisetzen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SAP SE-7-Monats-Chart Stand: 26.08.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie von SAP hatte am 24. Juli eine starke Erholungsrally gestartet, in deren Verlauf die Notierungen innerhalb von vier Wochen rund 47% an Wert zulegen konnten. Der Sprung über das Zwischentief vom 22. Januar wurde allerdings zunächst nicht bestätigt, denn nach dem Anstieg auf das neue Monatshoch am Freitag tendierten die Kurse in der laufenden Woche wieder leichter. Dabei ging es für die Aktie gestern um 0,9% auf 185,46 EUR zurück.

Ausblick: Die SAP-Aktie ist in der vergangenen Woche an das Zwischentief vom 22. Januar herangelaufen und dort auf einen Widerstand gestoßen. Das Long-Szenario: Um das große Gap vom 29. Januar nun vollständig zu schließen, müssten die Kurse jetzt über 187,32 EUR (= das Tief vom 22. Januar) und über das aktuelle August-Hoch steigen. Drehen die Notierungen nach einem Gap-Close bei 196,14 EUR nicht wieder nach unten ab, würde danach die 200-Euro-Marke in den Fokus rücken. Darüber könnte sich Platz bis zum September- und April-Tief aus dem Vorjahr eröffnen, die bei 209,70 EUR und 210,20 EUR eine charttechnische Widerstandszone bilden. Das Short-Szenario: Nach dem starken Lauf in den vergangenen Wochen besteht auf der Unterseite hingegen die Möglichkeit für ein Pullback. Dabei sollte zunächst auf den Preisbereich um 180,00 EUR geachtet werden, ehe sich die Blicke auf das Juni-Hoch bei 173,24 EUR richten würden. In diesem Zusammenhang wäre zudem ein Test der langfristigen 200-Tage-Linie möglich, die im Augenblick bei 169,27 EUR verläuft. Schlägt der fehl, müsste eine größere Korrekturbewegung bis in den Bereich von 160,00 EUR einkalkuliert werden.

SAP SE-5-Jahres-Chart Stand: 26.08.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 26.08.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,93% 5 Tage 1,62% 20 Tage 16,47% 52 Wochen -20,01% im August 17,62% im Jahr 2026 -10,99% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 244,30 Abstand zum 52-Wochenhoch -24,09% 52-Wochentief 127,50 Abstand zum 52-Wochentief 45,46% Allzeithoch 283,50 Abstand zum Allzeithoch -34,58% Trend 200-Tage-Linie 169,27 Abstand 200-Tage-Linie 9,56% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 151,17 Abstand 100-Tage-Linie 22,68% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 153,14 Abstand 50-Tage-Linie 21,11% Status (kurzfristig) aufwärts SAP SE-Trend-Chart Stand 26.08.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants