SAP SE – Gerät die Rally ins Stocken?
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SAP SE – Gerät die Rally ins Stocken?
Mittwoch, 26. August 2026
Nach dem Anstieg auf ein neues Monatshoch am Freitag konnte die SAP-Aktie in der laufenden Woche bislang noch keine neuen Impulse freisetzen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Aktie von SAP hatte am 24. Juli eine starke Erholungsrally gestartet, in deren Verlauf die Notierungen innerhalb von vier Wochen rund 47% an Wert zulegen konnten. Der Sprung über das Zwischentief vom 22. Januar wurde allerdings zunächst nicht bestätigt, denn nach dem Anstieg auf das neue Monatshoch am Freitag tendierten die Kurse in der laufenden Woche wieder leichter. Dabei ging es für die Aktie gestern um 0,9% auf 185,46 EUR zurück.
Ausblick: Die SAP-Aktie ist in der vergangenen Woche an das Zwischentief vom 22. Januar herangelaufen und dort auf einen Widerstand gestoßen. Das Long-Szenario: Um das große Gap vom 29. Januar nun vollständig zu schließen, müssten die Kurse jetzt über 187,32 EUR (= das Tief vom 22. Januar) und über das aktuelle August-Hoch steigen. Drehen die Notierungen nach einem Gap-Close bei 196,14 EUR nicht wieder nach unten ab, würde danach die 200-Euro-Marke in den Fokus rücken. Darüber könnte sich Platz bis zum September- und April-Tief aus dem Vorjahr eröffnen, die bei 209,70 EUR und 210,20 EUR eine charttechnische Widerstandszone bilden. Das Short-Szenario: Nach dem starken Lauf in den vergangenen Wochen besteht auf der Unterseite hingegen die Möglichkeit für ein Pullback. Dabei sollte zunächst auf den Preisbereich um 180,00 EUR geachtet werden, ehe sich die Blicke auf das Juni-Hoch bei 173,24 EUR richten würden. In diesem Zusammenhang wäre zudem ein Test der langfristigen 200-Tage-Linie möglich, die im Augenblick bei 169,27 EUR verläuft. Schlägt der fehl, müsste eine größere Korrekturbewegung bis in den Bereich von 160,00 EUR einkalkuliert werden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA81L5
|134,67
|3,66
|Open End Turbo Call
|WA9AZ6
|152,71
|5,66
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UQ2822
|235,41
|3,60
|Open End Turbo Put
|UQ4MXH
|217,93
|5,44
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-0,93%
|5 Tage
|1,62%
|20 Tage
|16,47%
|52 Wochen
|-20,01%
|im August
|17,62%
|im Jahr 2026
|-10,99%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|244,30
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-24,09%
|52-Wochentief
|127,50
|Abstand zum 52-Wochentief
|45,46%
|Allzeithoch
|283,50
|Abstand zum Allzeithoch
|-34,58%
|Trend
|200-Tage-Linie
|169,27
|Abstand 200-Tage-Linie
|9,56%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|151,17
|Abstand 100-Tage-Linie
|22,68%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|153,14
|Abstand 50-Tage-Linie
|21,11%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SAP SE Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP SE Buy
|UBS AG