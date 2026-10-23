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SAP SE – Kursgewinne nach den Zahlen

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Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
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Charts | News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Videocast – SAP SE: Kursgewinne nach den Zahlen

SAP SE – Kursgewinne nach den Zahlen

Freitag, 23. Oktober 2026

In eigener Sache

Die Aktie von SAP hat gestern mit weiteren Kursgewinnen auf die Quartalszahlen vom Vorabend reagiert.

Passende Call Turbos
Passende Put Turbos

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SAP SE-7-Monats-Chart
SAP SE-7-Monats-Chart

Stand: 23.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung im Bereich des „alten“ Gaps vom 29. Januar ist im Oktober neue Dynamik in die SAP-Aktie gekommen. Dabei brachen die Notierungen bereits in der Vorwoche über das August-Top aus, ehe in der laufenden Handelswoche auch die 200-Euro-Marke überboten wurde. In der Spitze ging es gestern sogar bis auf 216,65 EUR hinauf – das war der höchste Stand seit Mitte Januar.

Ausblick: In einer Reaktion auf die Q3-Zahlen konnten die Aktien von SAP gestern weitere 3,2% an Wert zulegen. Damit beläuft sich das aktuelle Wochenplus auf 8,1%, während für den Monat Oktober derzeit Kursgewinne von rund 16% zu Buche stehen. Das Long-Szenario: Im Chart der SAP-Aktie geht es jetzt zunächst darum, den gestrigen Re-Break am September- und April-Tief aus dem Vorjahr zu bestätigen. Dafür sollten die Notierungen im nächsten Schritt über das bisherige Jahreshoch vom 13. Januar bei 219,40 EUR steigen. Darüber müsste zwischen 232,20 EUR und 234,10 EUR ein kleines Gap geschlossen werden, ehe die Kurse an das 2025er-Oktober-Hoch bei 244,30 EUR heranlaufen könnten. Danach dürfte der Preisbereich um 250,00 EUR in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bilden das April- und September-Tief aus dem Vorjahr zwischen 210,20 EUR und 209,70 EUR die erste Haltezone. Kommt es zu einer größeren Korrektur (Stichwort Gewinnmitnahmen), müsste mit einem Rücksetzer an die runde 200-Euro-Marke gerechnet werden. Darunter wäre die nächste charttechnische Unterstützung auf dem Niveau des August-Hochs (192,12 EUR) zu finden, bevor sich die Blicke auf die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell im Bereich von 187,93 EUR) richten würden.

SAP SE-5-Jahres-Chart
SAP SE-5-Jahres-Chart

Stand: 23.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Produkt (Call) WKN SL/KO/Strike* Hebel
Open End Turbo Call WA89G5 153,77 3,48
Open End Turbo Call WB1ZAF 176,19 5,43
Produkt (Put) WKN SL/KO/Strike* Hebel
Open End Turbo Put UJ0JZ3 271,34 3,75
Open End Turbo Put UJ9271 252,06 5,65

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand: 23.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung
Tag 3,21%
5 Tage 7,01%
20 Tage 16,92%
52 Wochen -11,01%
im Oktober 15,99%
im Jahr 2026 3,36%
Hoch- / Tiefpunkte
52-Wochenhoch 244,30
Abstand zum 52-Wochenhoch -11,85%
52-Wochentief 127,50
Abstand zum 52-Wochentief 68,90%
Allzeithoch 283,50
Abstand zum Allzeithoch -24,04%
Trend
200-Tage-Linie 164,98
Abstand 200-Tage-Linie 30,53%
Status (langfristig) aufwärts
100-Tage-Linie 167,69
Abstand 100-Tage-Linie 28,42%
Status (mittelfristig) aufwärts
50-Tage-Linie 187,93
Abstand 50-Tage-Linie 14,59%
Status (kurzfristig) aufwärts
SAP SE-Trend-Chart
SAP SE-Trend-Chart

Stand 23.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Geschrieben von: Prime Quants

Passende Call Turbos
Passende Put Turbos

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.






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