Sartorius AG Vz. - Doppelte Trendwende als Mutmacher
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„Kleiner Boden, großer Boden“ – das ist derzeit das charttechnische Setup der Sartorius-Aktie. Der Reihe nach: Die kleine Bodenbildung seit Februar wurde zuletzt erfolgreich abgeschlossen. Anschließend konnte der Titel zudem die größere Umkehrformation komplettieren, welche sich über die vergangenen zweieinhalb Jahre herausgebildet hat (siehe Chart). Ein besonderes Ausrufezeichen liefert dabei die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 269,82 EUR). Unter dem Strich verbessert sich damit das langfristige Chance-Risiko-Verhältnis deutlich. Schließlich eröffnet die große Trendwende ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 100 EUR und diverse trendfolgenden Indikatoren (z. B. MACD, Relative Stärke nach Levy) bestätigen den doppelten Ausbruch. Das angeführte Kurspotenzial reicht aus, um perspektivisch die horizontalen Barrieren bei rund 380 EUR ins Visier zu nehmen. Trotz der aktuellen Steilvorlage ist eine abgeschlossene Bodenbildung kein Freifahrtschein. Deshalb ist – wie immer – Disziplin gefragt: Als Stop-Loss bietet sich die o. g. langfristige Glättung an, denn deren Rebreak würde die „doppelte Trendwende“ mit einem dicken Fragezeichen versehen.
Sartorius AG Vz. (Weekly)
5-Jahreschart Sartorius AG Vz.
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