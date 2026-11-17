Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet mit deutlichen Verlusten in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach. An den US-Börsen zeichnet sich ein gemischter Auftakt ab: Dow Jones und S&P 500 notieren vorbörslich im Minus, während der Nasdaq 100 leicht zulegt. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio knapp schwächer.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Europa gewinnt für die deutsche Exportwirtschaft weiter an Bedeutung. Nach einer Hochrechnung von Germany Trade & Invest dürften die Ausfuhren in den europäischen Binnenmarkt 2026 um 6,5 Prozent auf rund 1,03 Billionen Euro steigen. Besonders kräftig wächst das Geschäft mit Tschechien, der Schweiz und Polen. Polen und Tschechien sind zusammengenommen inzwischen bedeutendere Exportmärkte als die USA. Während sich die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten leicht erholen, dürfte das China-Geschäft um knapp 13 Prozent schrumpfen. Die Zahlen unterstreichen die wachsende Bedeutung stabiler Handelsregeln und eng verzahnter Lieferketten innerhalb Europas.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Deutsche Bank fallen deutlich. Mehrere Medienberichte greifen frühere Geschäfte und Defizite bei internen Kontrollen auf. Das Institut erklärte, die Vorgänge lägen viele Jahre zurück und seien seinerzeit geprüft worden. Zudem verweist die Bank auf Investitionen von sieben Milliarden Euro in ihre Kontrollsysteme zwischen 2019 und 2025. Nach der jüngsten Kurserholung und starken Quartalszahlen sorgen die Berichte dennoch für neue Unsicherheit.

Take-Two Interactive stehen kurz vor der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto VI“ im Mittelpunkt. Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr Nettobuchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar. Allerdings besteht das Risiko, dass die hohen Erwartungen bereits im Kurs enthalten sind und die tatsächlichen Verkäufe die Prognosen verfehlen. Beim Start von GTA VI & V gab die Aktie zunächst nach und beendete das Jahr nahe oder über dem Niveau vor der Veröffentlichung. Langfristig entwickelte sich der Kurs deutlich positiv, daraus lässt sich jedoch kein verlässliches Muster für GTA VI ableiten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG3Q8Q 7,38 27110,01211 Punkte 36,45 Open End DAX® Bull HC1N0E 95,87 16823,908567 Punkte 2,75 Open End Nasdaq-100® Bull UR4PWK 3,00 26975,889886 USD 87,66 Open End Nasdaq-100® Bull UN7724 10,94 26073,086593 USD 23,51 Open End Deutsche Bank AG Bull UN7MEA 4,22 26,857831 EUR 7,09 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UN2VY9 3,75 23900,00 Punkte 13,14 19.03.2027 Deutsche Bank AG Call UN57RA 0,61 42,00 EUR 8,13 16.06.2027 Deutsche Bank AG Call UN5ZB1 2,74 29,00 EUR 9,62 16.12.2026 DAX® Put UN64CT 12,19 26500,00 Punkte 9,28 18.06.2027 Nvidia Corp. Call UN30L9 1,73 200,00 USD 3,61 15.12.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UR4M56 10,81 21282,514257 Punkte 5 Open End DAX® Long UN71ST 7,29 24829,235602 Punkte 15 Open End Rheinmetall AG Long UR4RNL 1,42 718,529368 EUR 15 Open End Barrick Mining Corp. Long UG9ZQW 4,93 24,333298 USD 3 Open End Tesla Inc. Short UR4RTQ 13,77 417,717589 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.