Schwacher Börsenauftakt – Medienberichte belasten Deutsche Bank
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Der DAX startet mit deutlichen Verlusten in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach. An den US-Börsen zeichnet sich ein gemischter Auftakt ab: Dow Jones und S&P 500 notieren vorbörslich im Minus, während der Nasdaq 100 leicht zulegt. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio knapp schwächer.
Makroökonomischer Überblick
Europa gewinnt für die deutsche Exportwirtschaft weiter an Bedeutung. Nach einer Hochrechnung von Germany Trade & Invest dürften die Ausfuhren in den europäischen Binnenmarkt 2026 um 6,5 Prozent auf rund 1,03 Billionen Euro steigen. Besonders kräftig wächst das Geschäft mit Tschechien, der Schweiz und Polen. Polen und Tschechien sind zusammengenommen inzwischen bedeutendere Exportmärkte als die USA. Während sich die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten leicht erholen, dürfte das China-Geschäft um knapp 13 Prozent schrumpfen. Die Zahlen unterstreichen die wachsende Bedeutung stabiler Handelsregeln und eng verzahnter Lieferketten innerhalb Europas.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Deutsche Bank fallen deutlich. Mehrere Medienberichte greifen frühere Geschäfte und Defizite bei internen Kontrollen auf. Das Institut erklärte, die Vorgänge lägen viele Jahre zurück und seien seinerzeit geprüft worden. Zudem verweist die Bank auf Investitionen von sieben Milliarden Euro in ihre Kontrollsysteme zwischen 2019 und 2025. Nach der jüngsten Kurserholung und starken Quartalszahlen sorgen die Berichte dennoch für neue Unsicherheit.
Take-Two Interactive stehen kurz vor der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto VI“ im Mittelpunkt. Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr Nettobuchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar. Allerdings besteht das Risiko, dass die hohen Erwartungen bereits im Kurs enthalten sind und die tatsächlichen Verkäufe die Prognosen verfehlen. Beim Start von GTA VI & V gab die Aktie zunächst nach und beendete das Jahr nahe oder über dem Niveau vor der Veröffentlichung. Langfristig entwickelte sich der Kurs deutlich positiv, daraus lässt sich jedoch kein verlässliches Muster für GTA VI ableiten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG3Q8Q
|7,38
|27110,01211 Punkte
|36,45
|Open End
|DAX®
|Bull
|HC1N0E
|95,87
|16823,908567 Punkte
|2,75
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR4PWK
|3,00
|26975,889886 USD
|87,66
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN7724
|10,94
|26073,086593 USD
|23,51
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Bull
|UN7MEA
|4,22
|26,857831 EUR
|7,09
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Put
|UN2VY9
|3,75
|23900,00 Punkte
|13,14
|19.03.2027
|Deutsche Bank AG
|Call
|UN57RA
|0,61
|42,00 EUR
|8,13
|16.06.2027
|Deutsche Bank AG
|Call
|UN5ZB1
|2,74
|29,00 EUR
|9,62
|16.12.2026
|DAX®
|Put
|UN64CT
|12,19
|26500,00 Punkte
|9,28
|18.06.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UN30L9
|1,73
|200,00 USD
|3,61
|15.12.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UR4M56
|10,81
|21282,514257 Punkte
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UN71ST
|7,29
|24829,235602 Punkte
|15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR4RNL
|1,42
|718,529368 EUR
|15
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UG9ZQW
|4,93
|24,333298 USD
|3
|Open End
|Tesla Inc.
|Short
|UR4RTQ
|13,77
|417,717589 USD
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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