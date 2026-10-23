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Scout24 - Abgeschlossene Bodenbildung

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
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Abgeschlossene Bodenbildung

Die Aktie von Scout24 ist derzeit technisch überaus spannend. Nach der scharfen Korrektur seit Juli 2025 läuft aktuell eine nachhaltige Trendwende. Für ein erstes, wichtiges Signal sorgte in diesem Kontext die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 77,06 EUR), die häufig als Gradmesser für den langfristigen Trend dient. Noch wichtiger ist aus charttechnischer Sicht allerdings das alte Allzeithoch bei knapp 80 EUR. Zusammen mit den jüngsten Verlaufshochs definiert dieses Level die Nackenlinie der größeren Bodenbildung seit Februar (siehe Chart). Dank des Spurts über die beschriebenen Hürden ist der Titel in Sachen „Trendwende“ jetzt einen entscheidenden Schritt weiter. Rückenwind kommt vom MACD, der auf seiner Signallinie aufsetzte und danach sofort wieder nach oben abdrehte. Auch der „HSBC Trendkompass“ – unsere wöchentliche, objektive Auswertung – signalisiert für die Scout-Aktie wieder einen stabilen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Während sich aus der Höhe der unteren Umkehr ein Anschlusspotenzial von 18 EUR ergibt, bietet sich der o. g. Durchschnitt der letzten 200 Wochen als strategische Absicherung an.

Scout24 (Weekly)

Chart Scout24
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Scout24

Chart Scout24
Quelle: LSEG, tradesignal²



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