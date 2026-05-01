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SDAX - Auf Rekordhoch!

11.05.26 09:00 Uhr

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SDAX
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Auf Rekordhoch!

Erst Nachzügler, jetzt Vorläufer! Während sich die „small caps“ im Vergleich zum DAX® relativ lange bitten ließen, ehe 2025 auch hier ein neues Allzeithoch gelang, mutiert der SDAX® jetzt zum Taktgeber. Anders als der „große Bruder“ gelang den „small caps“ in der vergangenen Woche mit 18.717 Punkten erneut ein neues Rekordlevel. Das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei 17.450 Punkten wurde inzwischen also nachhaltig überwunden. Zuvor wurde – wie so oft in der jüngeren Vergangenheit – der langfristige gleitende Durchschnitt in Form der 38-Monats-Linie sowie der Basisaufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 15.111 Punkten bzw. 16.352 Punkten) lehrbuchmäßig bestätigt. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wird zudem von intakten Indikatorsignalen begleitet (siehe MACD, Aroon). Charttechnisch kann die Kursentwicklung der letzten Jahre als multiple Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden, welche ein Anschlusspotenzial von rund 5.200 Punkten bereithält. Perspektivisch sind somit Notierungen jenseits der 20.000er-Marke durchaus realistisch. Als Stop-Loss bieten sich dagegen die ehemaligen Rekordstände bei 17.450/17.312 Punkten an.

SDAX® (Monthly)

Chart SDAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SDAX®

Chart SDAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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