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Siemens AG – Erneut unter Druck

In eigener Sache

Nach dem schwachen Wochenstart (-1,5%) ist die Siemens-Aktie zum gestrigen Monatsbeginn weiter unter Druck geraten.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Siemens AG-7-Monats-Chart Stand: 02.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie von Siemens war am vergangenen Freitag bis auf 291,70 EUR gestiegen und hatte damit ein neues Allzeithoch erreicht. Der dauerhafte Ausbruch über die alte Bestmarke vom 5. August gelang allerdings noch nicht, denn über den Monatswechsel drehten die Kurse wieder nach unten ab. Nach Kursverlusten von 1,5% am Montag gaben die Notierungen dabei gestern weitere 2,7% auf 277,85 EUR ab.

Ausblick: Der volatile Kursverlauf, der sich bislang über die Sommermonate gezeigt hatte, scheint sich bei der Siemens-Aktie vorerst fortzusetzen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke nun erneut auf das markante Februar-Hoch (275,75 EUR), wobei nur wenig höher auch die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 276,82 EUR) verläuft. Wird dieses Level unterboten, könnte es zu einem Rücksetzer an den mittelfristigen GD100 (269,39 EUR) kommen. In diesem Zusammenhang wäre zudem ein Test des August-Tiefs bei 267,40 EUR möglich. Darunter müssten anschließend weitere Abgaben bis zum Juli- und dem Juni-Tief bei 260,65 EUR bzw. 256,35 EUR einkalkuliert werden, bevor die 200-Tage-Linie (252,58 EUR) mit der 250-Euro-Marke in den Fokus rücken würde. Das Long-Szenario: Kommt es zu einer Gegenreaktion, wären auf der Oberseite zunächst der Anstieg über das Hoch vom 3. Juli bei 284,65 EUR und die Schließung des gestrigen Abwärts-Gaps nötig. Danach könnten die Kurse erneut an das Top vom 5. August bei 291,50 EUR heranlaufen, das zusammen mit dem neuen Allzeithoch einen Widerstand bildet. Brechen die Notierungen dort nach oben aus, könnte sich in der Folge weiteres Aufwärtspotenzial bis zur 300-Euro-Marke eröffnen.

Siemens AG-5-Jahres-Chart Stand: 02.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 02.09.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -2,71% 5 Tage -2,70% 20 Tage -3,34% 52 Wochen 21,49% im September -2,71% im Jahr 2026 16,18% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 291,70 Abstand zum 52-Wochenhoch -4,75% 52-Wochentief 198,00 Abstand zum 52-Wochentief 40,33% Allzeithoch 291,70 Abstand zum Allzeithoch -4,75% Trend 200-Tage-Linie 252,58 Abstand 200-Tage-Linie 10,01% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 269,39 Abstand 100-Tage-Linie 3,14% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 276,82 Abstand 50-Tage-Linie 0,37% Status (kurzfristig) aufwärts Siemens AG-Trend-Chart Stand 02.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants