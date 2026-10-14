Videocast – Siemens AG: Neues Dreieck im Chart?

Siemens AG – Neues Dreieck im Chart?

In eigener Sache

Die Aktie von Siemens ist gestern zwar bis auf 278,90 EUR gestiegen, der Handel wurde aber dennoch im Minus beendet.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Siemens AG-7-Monats-Chart Stand: 14.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nach einem volatilen Verlauf im September zeigten sich bei der Siemens-Aktie auch im Oktober bislang hohe Kursschwankungen. Zwar folgte auf den Rücksetzer vom vergangenen Mittwoch (-2,8%) und Donnerstag (-2,6%) eine schnelle Gegenreaktion, der direkte Re-Break am markanten Februar-Top schlug gestern jedoch zunächst fehl. Dabei waren die Kurse zwischenzeitlich bis auf 278,90 EUR gestiegen, ehe die Notierungen am Nachmittag wieder in die Verlustzone zurückfielen.

Ausblick: Die Siemens-Aktie befindet sich derzeit in der Mitte eines Dreiecksmusters, das nun im Chart eingezeichnet werden kann. Das Long-Szenario: Um jetzt einen Hochlauf an die August-Abwärtstrendgerade zu ermöglichen, müssten die Kurse zuerst den Bremsbereich aus der 50-Tage-Linie (275,21 EUR), dem Februar-Top (275,75 EUR) und dem gestrigen Tageshoch überbieten. Brechen die Notierungen anschließend aus dem Dreieck nach oben aus, sollte es zur Bestätigung zudem über das September-Hoch bei 286,30 EUR gehen. Darüber würden sich die Blicke dann auf den Doppelwiderstand aus dem Top vom 5. August (291,50 EUR) und dem aktuellen Rekordhoch (291,70 EUR) richten. Das Short-Szenario: Gibt die Aktie dagegen weiter nach, müsste unterhalb der mittelfristigen Trendlinie (273,86 EUR) – die mit einem Endstand von 274,50 EUR gestern knapp behauptet wurde – ein Rücksetzer bis zur September-Trendgerade (derzeit bei 264,00 EUR) einkalkuliert werden. Fallen die Kurse dort aus dem Dreieck nach unten heraus, sollte zudem auf die 200-Tage-Linie geachtet werden. Die langfristige Trendlinie verläuft im Augenblick bei 258,63 EUR und bildet zusammen mit dem September- und dem Juni-Tief (257,65 EUR bzw. 256,35 EUR) eine wichtige Unterstützung.

Siemens AG-5-Jahres-Chart Stand: 14.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 14.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,45% 5 Tage -1,61% 20 Tage 6,07% 52 Wochen 15,17% im Oktober -0,36% im Jahr 2026 14,78% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 291,70 Abstand zum 52-Wochenhoch -5,90% 52-Wochentief 198,00 Abstand zum 52-Wochentief 38,64% Allzeithoch 291,70 Abstand zum Allzeithoch -5,90% Trend 200-Tage-Linie 258,63 Abstand 200-Tage-Linie 6,14% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 273,86 Abstand 100-Tage-Linie 0,24% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 275,21 Abstand 50-Tage-Linie -0,26% Status (kurzfristig) abwärts Siemens AG-Trend-Chart Stand 14.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants