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Siemens AG – Unterstützung verteidigt

Nach dem Rückfall an das Oktober-Tief am Freitag ist die Aktie von Siemens gestern wieder nach oben gedreht.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Siemens AG-7-Monats-Chart Stand: 24.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie von Siemens war in einer Reaktion auf die Quartalszahlen am 12. November bis auf 291,45 EUR gestiegen. Statt jedoch auf neue Rekorde auszubrechen, gingen die Notierungen anschließend in eine Korrektur über. Dabei wurden am Freitag die 200-Tage-Linie unterboten und das Oktober-Tief auf den Prüfstand gestellt, woraufhin am gestrigen Montag eine starke Erholung mit Kursgewinnen von 4,1% folgte.

Ausblick: Dank der gestrigen Gegenreaktion hat die Siemens-Aktie den langfristigen GD200 direkt zurückerobert. Zudem konnten sich die Notierungen in der breiten Schiebezone halten, die das Chartbild bereits seit mehreren Monaten bestimmt. Das Long-Szenario: Nachdem das Abwärts-Gap vom Freitag gestern fast vollständig geschlossen wurde, richten sich die Blicke auf der Oberseite nun erneut auf die Doppelhürde aus der 50- und der 100-Tage-Linie (270,15 EUR bzw. 272,80 EUR). Zudem sollte das markante Februar-Top bei 275,75 EUR überboten werden, ehe die Kurse an das September-Hoch bei 286,30 EUR heranlaufen könnten. Darüber würde es anschließend um einen weiteren Ausbruchsversuch am Hoch vom 5. August bei 291,50 EUR und um den Sprung auf neue Rekordnotierungen gehen, wofür 291,70 EUR überboten werden müssten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich die langfristige 200-Tage-Linie (260,72 EUR) hingegen wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Darunter sollte auf den Haltebereich aus dem jüngsten Doppeltief (= das Oktober-Tief und das derzeitige November-Tief) bei 254,50 EUR geachtet werden. Wird dieses Level per Tagesschluss unterboten, wären weitere Abgaben bis zur 250-Euro-Marke oder bis zum März-Top aus dem Vorjahr bei 244,85 EUR möglich.

Siemens AG-5-Jahres-Chart Stand: 24.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 24.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 4,12% 5 Tage -2,72% 20 Tage 1,43% 52 Wochen 18,90% im November -0,19% im Jahr 2026 10,87% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 291,70 Abstand zum 52-Wochenhoch -9,10% 52-Wochentief 198,00 Abstand zum 52-Wochentief 33,91% Allzeithoch 291,70 Abstand zum Allzeithoch -9,10% Trend 200-Tage-Linie 260,72 Abstand 200-Tage-Linie 1,70% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 272,80 Abstand 100-Tage-Linie -2,80% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 270,15 Abstand 50-Tage-Linie -1,85% Status (kurzfristig) abwärts Siemens AG-Trend-Chart Stand 24.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants