Siemens Healthineers steht vor der ersten großen Übernahme seit dem Börsengang 2018

Kurz nach der IPO der Siemens-Tochter Healthineers im Jahr 2018 gingen viele Anleger von einer baldigen großen Übernahme aus. Der Newcomer allerdings fokussierte sich vorerst auf den Aufbau einer internen Diagnostik-Plattform. Knapp zwei Jahre später ist es nun soweit: Für USD 1,1 Mrd. will Siemens Healthineers nun Corindus Vascular Robotics übernehmen. Eine so kostspielige Übernahme liegt bei Siemens Healthineers schon 12 Jahre zurück. Damals übernahm das fränkische Unternehmen für mehr als sieben Milliarden Dollar die Diagnostik Spezialisten Dade Behring.



Der Fokus von Corindus liegt hauptsächlich auf minimalinvasiven Gefäßeingriffen und der Entwicklung von Technologien für roboterassistierte gefäßchirurgische Eingriffe. In der Medizintechnik gilt sowohl die Anwendung von computerunterstützten minimalinvasiven Eingriffen, als auch der Einsatz von Robotern in der Chirurgie als Bereich mit großem Wachstumspotenzial. Operationen lassen sich durch diese effektiver, präziser und schneller durchführen. Die von Marktforschungsunternehmen prognostizierten Zuwachsraten liegen bei jährlich bis zu 20%. Das Übernahmeziel mit 100 Mitarbeitern weist aktuell noch geringe Umsätze von knapp USD 11 Mio. vor, gilt allerdings aufgrund ihrer innovativen Robotertechnologie als Hoffnungswert im Bereich der Robotermedizin.



Eingegliedert wird Corindus in das Geschäftsfeld «Advanced Therapies». Dieser Bereich kümmert sich um Technologie, die Ärzten die Operation oder Behandlung erleichtert. Das Geschäftsfeld setzt EUR 1,5 Mrd. um, ist aber durch eine operative Umsatzrendite von ca. 20 Prozent hochprofitabel. Synergieeffekte erhofft sich Healthineers außerdem bei einer Kombination der Robotertechnologie mit der für die Operation zwingend notwendigen Bildgebung. Mit 4,28 USD je Aktie zahlt Siemens Healthineers im Vergleich zum Schlusskurs vom Mittwoch (2,42 USD) einen Aufschlag von 77 Prozent für das US Unternehmen aus Massachusetts.





Siemens Healthineers im Überblick



Siemens Healthineers ist mit 50.000 Mitarbeitern in über 70 Ländern aktiv und ging im Jahr 2018 als eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen an die Börse. Es ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG und in der Bildgebung für Diagnostik/Therapie, Labordiagnostik, sowie digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement tätig.





Die Aktien im Überblick



Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell bei EUR 35,91 (13.08.2019) gehandelt. Das Jahreshoch lag bei EUR 38,85 (16.04.2019), das Jahrestief bei EUR 32,38 (29.01.2019). Bei Bloomberg setzen 6 Analysten die Aktie auf BUY, 16 auf HOLD und 1 Analyst auf SELL.



Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.

