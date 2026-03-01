DAX23.936 +2,3%Est505.827 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.889 +3,3%Euro1,1643 +0,1%Öl91,78 +2,2%Gold5.178 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Nordex im Fokus
Top News
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Volkswagen (VW) vz-Aktie RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
onemarkets Blog

Signale für mögliches Kriegsende treiben die Aktienmärkte

10.03.26 11:06 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Signale für mögliches Kriegsende treiben die Aktienmärkte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.942,4 PKT 533,1 PKT 2,28%
Charts|News|Analysen

Der deutsche Aktienmarkt startet deutlich fester in den Handelstag. Auch an den europäischen Börsen überwiegt eine positive Grundhaltung, der Euro Stoxx 50 liegt im Plus. Rückenwind kommt zudem von den internationalen Leitmärkten: In den USA notieren Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq ebenfalls höher.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Märkte stehen heute mehrere konjunkturelle Daten. In Deutschland liefern die Außenhandelsdaten für Januar neue Hinweise auf die Verfassung der exportabhängigen Wirtschaft. Parallel richtet sich der Blick nach China, wo die Handelsbilanz für Januar/Februar veröffentlicht wird – ein wichtiger Gradmesser für die globale Nachfrage und die Dynamik im Welthandel. Am Nachmittag folgen aus den USA die Daten zu den bestehenden Hausverkäufen, die Aufschluss über die Lage am zinssensiblen Immobilienmarkt geben.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Volkswagen präsentiert sich zum Handelsstart fester. Der Autobauer hat heute seine Jahreszahlen vorgelegt und dabei einen deutlichen Gewinneinbruch bestätigt. Belastet hatten vor allem das schwache China-Geschäft, US-Zölle sowie Rückgänge bei der Sportwagentochter Porsche. Für das laufende Jahr gibt sich der Konzern vorsichtig, stellt aber eine spürbare Verbesserung der operativen Marge in Aussicht.

Hugo Boss zählt zu den auffälligsten Gewinnern. Die Aktie legt kräftig zu, nachdem der Modekonzern mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen hat. Zwar ging der Umsatz leicht zurück, doch konsequente Kostensenkungen führten zu einem höheren Gewinn. Ein starkes Schlussquartal unterstreicht die operative Widerstandsfähigkeit in einem schwierigen Konsumumfeld.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UG5B2A 11,11 22899,564747 Punkte 22,49 Open End
X-DAX® Bear UN5A6H 11,97 25094,911923 Punkte 19,83 Open End
X-DAX® Bear UG31NC 24,78 26382,896934 Punkte 9,81 Open End
DAX® Bull UG5B0H 14,09 22540,699523 Punkte 16,79 Open End
Brent Crude Oil Bull UN4VJK 20,57 68,885685 USD 4,36 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.03.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Barrick Mining Corp. Call UN3R1S 0,87 100,00 USD 4,96 16.12.2026
Siemens AG Call UN5BLK 0,87 270,00 EUR 7,88 16.09.2026
Shell plc Call HD77XT 0,61 42,00 EUR 11,96 17.06.2026
DAX® Call UG48AS 6,99 24800,00 Punkte 14,38 19.06.2026
DAX® Put UG48EJ 13,91 25000,00 Punkte -10,61 19.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.03.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Tesla Inc. Short UN24FR 2,25 438,548524 USD 10 Open End
DAX® Long HD6QGE 1,31 20811,360634 Punkte 9 Open End
DAX® Short UG5RM9 2,14 26009,871662 Punkte 9 Open End
DAX® Long UG6H7P 2,00 21851,832463 Punkte 15 Open End
DAX® Short UN48TK 2,63 24706,969 Punkten 30 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.03.2026; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen