Signale für mögliches Kriegsende treiben die Aktienmärkte

Der deutsche Aktienmarkt startet deutlich fester in den Handelstag. Auch an den europäischen Börsen überwiegt eine positive Grundhaltung, der Euro Stoxx 50 liegt im Plus. Rückenwind kommt zudem von den internationalen Leitmärkten: In den USA notieren Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq ebenfalls höher.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Märkte stehen heute mehrere konjunkturelle Daten. In Deutschland liefern die Außenhandelsdaten für Januar neue Hinweise auf die Verfassung der exportabhängigen Wirtschaft. Parallel richtet sich der Blick nach China, wo die Handelsbilanz für Januar/Februar veröffentlicht wird – ein wichtiger Gradmesser für die globale Nachfrage und die Dynamik im Welthandel. Am Nachmittag folgen aus den USA die Daten zu den bestehenden Hausverkäufen, die Aufschluss über die Lage am zinssensiblen Immobilienmarkt geben.

Meistgehandelte Aktien im Überblick Volkswagen präsentiert sich zum Handelsstart fester. Der Autobauer hat heute seine Jahreszahlen vorgelegt und dabei einen deutlichen Gewinneinbruch bestätigt. Belastet hatten vor allem das schwache China-Geschäft, US-Zölle sowie Rückgänge bei der Sportwagentochter Porsche. Für das laufende Jahr gibt sich der Konzern vorsichtig, stellt aber eine spürbare Verbesserung der operativen Marge in Aussicht. Hugo Boss zählt zu den auffälligsten Gewinnern. Die Aktie legt kräftig zu, nachdem der Modekonzern mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen hat. Zwar ging der Umsatz leicht zurück, doch konsequente Kostensenkungen führten zu einem höheren Gewinn. Ein starkes Schlussquartal unterstreicht die operative Widerstandsfähigkeit in einem schwierigen Konsumumfeld.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5B2A 11,11 22899,564747 Punkte 22,49 Open End X-DAX® Bear UN5A6H 11,97 25094,911923 Punkte 19,83 Open End X-DAX® Bear UG31NC 24,78 26382,896934 Punkte 9,81 Open End DAX® Bull UG5B0H 14,09 22540,699523 Punkte 16,79 Open End Brent Crude Oil Bull UN4VJK 20,57 68,885685 USD 4,36 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Barrick Mining Corp. Call UN3R1S 0,87 100,00 USD 4,96 16.12.2026 Siemens AG Call UN5BLK 0,87 270,00 EUR 7,88 16.09.2026 Shell plc Call HD77XT 0,61 42,00 EUR 11,96 17.06.2026 DAX® Call UG48AS 6,99 24800,00 Punkte 14,38 19.06.2026 DAX® Put UG48EJ 13,91 25000,00 Punkte -10,61 19.06.2026

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla Inc. Short UN24FR 2,25 438,548524 USD 10 Open End DAX® Long HD6QGE 1,31 20811,360634 Punkte 9 Open End DAX® Short UG5RM9 2,14 26009,871662 Punkte 9 Open End DAX® Long UG6H7P 2,00 21851,832463 Punkte 15 Open End DAX® Short UN48TK 2,63 24706,969 Punkten 30 Open End

