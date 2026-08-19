SK Hynix kündigt umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an

19.08.26 12:33 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

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Der Chipkonzern will eigene Aktien im Volumen von rund 40 Billionen Won zurückkaufen und vollständig einziehen

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