DAX24.228 -0,8%Est506.012 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8400 -0,7%Nas25.679 -1,0%Bitcoin52.970 -0,9%Euro1,1556 +0,1%Öl91,40 -1,0%Gold4.167 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt und Inflationssorgen: DAX tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- Softbank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Samsung. SK hynix im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.06.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.06.26
Citigroup schlägt Alarm bei Aluminium: Wird die Alcoa-Aktie der große Gewinner des Angebotsschocks? Citigroup schlägt Alarm bei Aluminium: Wird die Alcoa-Aktie der große Gewinner des Angebotsschocks?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SK Hynix rückt mit Nvidia-Partnerschaft wieder in den KI-Fokus

10.06.26 12:15 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Nach dem Rücksetzer der Vorwoche sorgt eine neue Kooperation für Aufmerksamkeit und stützt die Erholung

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.