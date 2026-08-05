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SpaceX legt Zahlen für das zweite Quartal vor

05.08.26 11:01 Uhr

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Der Konzern meldet deutlich höhere Erlöse während hohe Investitionen das Ergebnis weiter prägen

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