SpaceX legt Zahlen für das zweite Quartal vor

05.08.26 11:01 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

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Der Konzern meldet deutlich höhere Erlöse während hohe Investitionen das Ergebnis weiter prägen

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