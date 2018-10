Spannungen wegen saudischem Journalisten treiben Ölpreis

Frankfurt (Reuters) - Der Streit um den verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Dschamal Chaschoggi macht Rohöl-Anleger Börsianern zufolge nervös.

Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich am Montag um bis zu 1,9 Prozent auf 81,92 Dollar je Barrel (159 Liter).

Saudi-Arabien hatte den USA und anderen Staaten mit Vergeltung gedroht, sollten diese Wirtschaftssanktionen gegen das Königreich verhängen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte der Journalist Chaschoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden sein.

Chaschoggi wollte am 2. Oktober im saudiarabischen Konsulat in Istanbul Unterlagen für seine Hochzeit besorgen und ist seither verschwunden. Die türkische Polizei geht davon aus, dass er dort ermordet wurde. Die Regierung in Riad weist diesen Vorwurf zurück.