Steigt Gold, steigt auch der Goldminen-Wert Newmont Corp!

Die Feinunze Gold hat sich wieder über die runde Marke von 1.800 US-Dollar pro Feinunze und auch die 200-Tage-Linie nach oben gekämpft. Weitere Kursgewinne sind möglich. Eine Möglichkeit, von diesem Szenario zu profitieren ist der Erwerb eines Bonus-Cap-Zertifikats auf die Newmont Corporation. Solange die Aktie nicht 20 % fällt, haben Sie die Chance auf das achtfache der ausgeschütteten Dividende, und das ohne Währungsrisiko.

Durch die Übernahme verschiedener Goldproduzenten ist die Newmont Corporation zum Weltmarktführer in der Goldindustrie aufgestiegen. Synergien sorgen dafür, dass die Aktie eine sehr schöne Dividendenrendite von knapp 3,9 % bietet. Um diesen Gewinn zu verachtfachen, können Sie auf das nachfolgende und hier vorgestellte Bonus-Cap-Zertifikat setzen, welche sogar Geld verdient, wenn die Aktie bis maximal 45 US-Dollar fällt.

Gold beginnt gerade wieder zu steigen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass bei Newmont Corp. das Schlimmste vorüber ist und die Aktie nicht weiter fällt. Die Sicherheitsbarriere des hier vorgestellten Bonus-Caps-Zertifikats liegt bei 45 US-Dollar. Die Aktie handelt momentan bei über 46 US-Dollar. Bleibt die Aktie während der Laufzeit bis zum 16. Dezember 2022 immer oberhalb dieser Sicherheitsbarriere, die im nachfolgenden Chart als rote, waagerechte Linie eingefügt ist und berührt die Marke nie, gibt es zum Abrechnungstag am 23. Dezember 2022 genau 80 Euro. Das Zertifikat ist währungsgeschützt.

In der Grafik ist noch eine obere, blaue und waagerechte Linie eingefügt. Das ist die Kursmarke, mit der das Bonus-Level definiert wird. Diese liegt fünf US-Dollar über dem bisherigen Allzeithoch, was die Aktie am 19. Mai 2021 bei 75,21 US-Dollar ausgebildet hat.

Newmont-Aktie im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.01.2017 – 05.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan

Durch die Übernahme verschiedener Goldproduzenten ist die Newmont Corporation zum Weltmarktführer in der Goldindustrie aufgestiegen. Synergien sorgen dafür, dass die Aktie eine sehr schöne Dividendenrendite von knapp 3,9 % bietet. Um diesen Gewinn zu verachtfachen, können Sie auf das nachfolgende und hier vorgestellte Bonus-Cap-Zertifikat setzen, welche sogar Geld verdient, wenn die Aktie bis maximal 45 US-Dollar fällt.

Gold beginnt gerade wieder zu steigen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass bei Newmont Corp. das Schlimmste vorüber ist und die Aktie nicht weiter fällt. Die Sicherheitsbarriere des hier vorgestellten Bonus-Caps-Zertifikats liegt bei 45 US-Dollar. Die Aktie handelt momentan bei über 56 US-Dollar. Bleibt die Aktie während der Laufzeit bis zum 16. Dezember 2022 immer oberhalb der Sicherheitsbarriere, die im nachfolgenden Chart als rote, waagerechte Linie eingefügt ist und berührt die Marke nie, gibt es zum Abrechnungstag am 23. Dezember 2022 genau 80 Euro. Das Zertifikat ist währungsgeschützt.

In der Grafik ist noch eine obere, blaue und waagerechte Linie eingefügt. Das ist die Kursmarke, mit der das Bonus-Level definiert wird. Diese liegt fünf US-Dollar über dem bisherigen Allzeithoch, was die Aktie am 19. Mai 2021 bei 75,21 US-Dollar ausgebildet hat.

Bonus-Cap-Zertifikat auf die Newmont-Aktie für eine Spekulation auf eine Seitwärts- bzw. dezente Aufwärtsbewegung der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Bonus/Cap letzter Bewertungstag Max. Auszahlung

Newmont-Bonus-Cap HB0US8 61,03 45,00/80,00 USD (Quanto) 16.12.2022 80,00 Euro

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.11.2021; 14:00 Uhr Weitere Produkte auf die Newmont-Aktie finden Sie unter: www.onemarkets.de Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Steigt Gold, steigt auch der Goldminen-Wert Newmont Corp! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).