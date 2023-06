Stockers Börsencheck: Der US-Markt sendet zunehmend Warnsignale.

Folgen FACEBOOK

Befinden sich die amerikanischen Märkte in einer gesunden Aufwärtsbewegung? Welchen Anteil am Aufwärtstrend haben IT-Werte und haben diese weiteres Potenzial? In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlageprodukte bei HVB onemarkets) und Christian Stocker (Aktienmarktstratege bei der UniCredit) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe! Stockers Börsencheck: