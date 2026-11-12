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STOXX Europe 600 Chemicals - Die Mutter aller Schiebezonen

Jörg Scherer

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Die Mutter aller Schiebezonen

Der STOXX® Europe 600 Chemicals bleibt ein Markt für Geduldige: Seit über fünf Jahren bewegt sich der Index in einer ausgeprägten Seitwärtsphase zwischen 1.100 und 1.400 Punkten. Dadurch entsteht aus charttechnischer Sicht die „Mutter aller Schiebezonen“. Genau dieses Verhaltensmusters macht den Sektor aktuell so spannend, zumal nun die bisherigen Hochs aus den Jahren 2021/22/24/25 bei knapp 1.400 Punkten zur Disposition stehen (siehe Chart). Gelingt der nachhaltige Ausbruch über diese Hürden, entsteht ein neues, langfristiges Einstiegssignal. Aus der Höhe der mehrjährigen Formation ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 300 Punkten. Daraus lässt sich ein Kursziel im Bereich von 1.700 Punkten ableiten. Besonders interessant ist derzeit der Ratio-Chart zwischen dem Chemiesektor und dem STOXX® Europe 600. Da sich hier ebenfalls eine Bodenbildung abzeichnet, gewinnt die Branche auch relativ an Attraktivität. Die Phase der Underperformance seit dem Jahr 2020 steht deshalb vor einem möglichen Ende. Per Saldo gehört der STOXX® Europe 600 Chemicals auf die Watchlist. Dabei lautet die Devise: beobachten, bestätigen lassen – und dann konsequent handeln.

STOXX® Europe 600 Chemicals (Weekly)

Chart STOXX® Europe 600 Chemicals
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Chemicals

Chart STOXX® Europe 600 Chemicals
Quelle: LSEG, tradesignal²



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