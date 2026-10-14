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STOXX Europe 600 Oil & Gas - Ein Bilderbuchchart!

Jörg Scherer

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Ein Bilderbuchchart!

Diese Überschrift fasst die charttechnischen Rahmenbedingungen des STOXX® Europe 600 Oil & Gas absolut zutreffend zusammen. Doch der Reihe nach: Es hat lange genug gedauert, bis die europäischen Öltitel endlich ihr altes Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 473 Punkten überwinden konnten. Auf den Ausbruch zu Jahresbeginn folgte im Juli ein lehrbuchmäßiger Rücksetzer an das ehemalige Rekordlevel. Damit wird der Ausbruch und der grundsätzliche Aufwärtstrend untermauert. Noch wichtiger ist in diesem Kontext das jüngste Bewegungshoch bei 577 Punkten. Dadurch kann die Kursentwicklung seit Jahresbeginn als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden. Rein rechnerisch hält dieses trendbestätigende Kursmuster ein Anschlusspotenzial von 80 Punkten bereit, was perspektivisch zu einem Kursziel von 635 Punkten führt. Auch diverse Indikatoren (z. B. MACD, Aroon) signalisieren weiterhin „grünes Licht“. Auf der Unterseite markiert das Oktobertief bei 535 Punkten eine erste Rückzugsmarke. Um echten charttechnischen Schaden zu verhindern, gilt es aber, die beschriebene Ausbruchszone bei 476/473 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

STOXX® Europe 600 Oil & Gas (Monthly)

Chart STOXX® Europe 600 Oil & Gas
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Oil & Gas

Chart STOXX® Europe 600 Oil & Gas
Quelle: LSEG, tradesignal²



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