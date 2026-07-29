DAX25.460 ±-0,0%Est506.249 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 +0,7%Nas24.443 -1,7%Bitcoin55.813 +0,1%Euro1,1451 ±-0,0%Öl92,97 +2,5%Gold4.038 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Apple 865985 Lufthansa 823212 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schwächer erwartet -- Asien uneinheitlich -- BMW mit Gewinnrückgang -- Metas Umsatz deutlich tiefer als erhofft -- Microsoft überzeugt -- adidas, Arm, QUALCOMM im Fokus
Top News
iShares Physical Gold ETC (IE00B4ND3602): Der größte Gold-ETC im Test iShares Physical Gold ETC (IE00B4ND3602): Der größte Gold-ETC im Test
BMW-Aktie fällt: Gewinnrückgang im zweiten Quartal - schwaches China-Geschäft belastet BMW-Aktie fällt: Gewinnrückgang im zweiten Quartal - schwaches China-Geschäft belastet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STOXX Europe small 200 - Vor dem ganz großen Ausbruch?

30.07.26 08:45 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.