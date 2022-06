Tagesausblick für 02.06.: DAX fehlen die Impulse!

Die Aktienmärkte pendelten heute in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Es fehlen weiterhin signifikante Impulse. Zwar werden die Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen in China positiv aufgenommen. Allerdings ist noch offen, wann die damit verbundenen Lieferengpässe bei zahlreichen Produkten beendet werden können. Darüberhinaus bremst der Inflationsdruck und der damit verbundene Anstieg der Renditen am Anleihemarkt die Bullen immer wieder aus. So gingen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 wenig verändert aus dem Handel.

Nach Europa hat nun auch in den USA die Konsolidierung an den Anleihemärkten ein Ende und die Renditen zogen wieder deutlich an. Dies belastete unter anderem die Notierungen der Edelmetalle. Der Goldpreis tauchte unter die Marke von 1.850 US-Dollar und der Preis für eine Feinunze Silber sank unter 22 US-Dollar. Negative Vorzeichen gab es auch beim Ölpreis. Nach dem gestrigen Anstieg auf zeitweise 125,3 US-Dollar für ein Barrel Brent Crude Oil sank die Notierung heute unter die Marke von 118 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

BMW legte heute den Grundstein für ein neues Werk in Ungarn. Ab 2025 soll dort die Serienproduktion seines ersten auf einer reinen Elektroplattform stehenden Modells beginnen. Die BMW-Aktie gab heute ebenso wie die Aktie von Mercedes-Benz, Porsche und VW kräftig Gas. Positive Analystenkommentare stützten heute die Aktie von Delivery Hero. Gleichwohl ist fraglich, ob der Essenslieferant weiter im DAX® notiert bleibt. Die Entscheidung fällt am Freitag. Lanxess bestätigte heute den Ausbruch über die Marke von EUR 40. SAP wurde von guten Zahlen des Konkurrenten Salesforce beflügelt. Immobilienaktien wie LEG Immobilien und Vonovia standen hingegen unter Druck.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen II Index sowie der Hydrogen Select Index, der European Sector Rotation Index, der ESG Global Anti Plastic Index sowie die Stoxx-Sektorindizes Autos und Banken.

Bechtle, Deutsche Wohnen und Salzgitter laden morgen zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine Europa – Erzeugerpreise Euro-Zone, April

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Mai

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 28. Mai

USA – Produktivität Q1, endgültig

USA – Auftragseingang Industrie, April

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.575/14.820/15.285 Punkte Unterstützungsmarken: 13.380/13.600/13.900/14.200/14.300 Punkte Der DAX® bildete Anfang der Woche bei 14.575 Punkten eine Widerstandsmarke und ist seither auf Konsolidierungskurs. Zum Handelsschluss kämpft der Leitindex mit der Marke bei 14.400 Punkten. Die Unterstützungszone 13.900/14.200 Punkte ist damit weiterhin nicht in Gefahr. Kaufsignale gibt es frühestens oberhalb von 14.575 Punkten. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 19.01.2021 – 01.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 02.06.2014– 01.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB6W46 3,03* 14.100 14.600 16.08.2022 DAX® HB6W4A 2,35* 14.500 15.000 16.08.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 010.6.2022; 17:00 Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB6W5C 2,64* 14.900 14.400 16.08.2022 DAX® HB6W5G 3,37* 15.300 14.800 16.08.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.06.2022 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Autor: Richard Pfadenhauer