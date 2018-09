Tagesausblick für 05.09.: DAX fällt kräftig

FACEBOOK DRUCKEN

Angesichts von Handelskonflikten und Währungsturbulenzen in den Schwellenländern hat die Unsicherheit auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder voll im Griff. Der DAX fiel am Dienstag im Tief bis auf rund 12.163 Punkte, konnte sich im späten Handel aber wieder etwas berappeln. Gute Konjunkturdaten kommen weiter aus den USA, wo sich die Stimmung in der US-Industrie im August weiter aufgehellt hat.