Tagesausblick für 07.01.: DAX springt auf 13.900 Punkte. Banken und Öl im Fokus!

In den USA zeichnet sich ein Sieg der Demokraten in Georgia ab. Bestätigt sich dies, hätten die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern und der künftige Präsident Joe Biden könnte Reformvorhaben leichter durchsetzen. Die Hoffnung reichte bereits, um die Märkte mehrheitlich weiter nach oben zu treiben. Der DAX® testete zum Handelsschluss die Widerstandsmarke von 13.900 Punkten und der EuroStoxx®50 knackte die Marke von 3.610 Punkten. Der Dow Jones® markierte in den ersten Handelsstunden ein neues Allzeithoch. Auffällig stark präsentierten sich zudem Branchenindizes wie der Global Hydrogen Index und Strategieindizes wie der Deutsche Aufsteiger Index.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen heute kräftig an. So sprang die Rendite langfristiger Bundesanleihen um sechs Punkte auf Minus 0,54 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere gar um zehn Punkte auf rund 1,05 Prozent. Bei den Edelmetallen standen nach der jüngsten Erholung hingegen leichte Gewinnmitnahmen an. Die OPEC+-Staaten einigten sich auf eine Förderkürzung in den kommenden beiden Monaten. Dies und ein Rückgang der Rohölbestände stützten heute den Ölpreis. Dabei setzte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 54 US-Dollar fest. Unternehmen im Fokus Allianz, RWE und Siemens Healthineers profitierten heute von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie von K+S setzte den Aufwärtstrend fort und stieg auf den höchsten Stand seit Januar 2020. In den zurückliegenden Monaten weitete Bayer das Engagement im Bereich der Gentherapien mit Übernahmen und Kooperation stetig aus. Heute meldete der Life Science Konzern eine Beteiligung am US-Biotechkonzern Senti Bioscience. BASF bekam erneut Unterstützung vom steigenden Ölpreis und verbesserte auf den höchsten Stand seit Anfang 2020. Die gestrige Ankündigung des neuen Commerzbank-Chefs Manfred Knof verlieh auch heute der Aktie Flügel. Die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung und anhaltende Spekulationen um eine Fusion zwischen Salzgitter und ThyssenKrupp trieb die beiden Stahlaktien heute weiter nach oben. Wichtige Termine Deutschland – Auftragseingang Industrie, November

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, November

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Dezember

Europa – Verbraucherpreise, Dezember

USA – Handelsbilanz, November

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 2. Januar Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.900/14.100 Punkte Unterstützungsmarken: 13.700/13.780 Punkte Nach dem gestrigen Rücksetzer nahmen die Bullen heute das Zepter wieder in die Hand und schoben den DAX® auf 13.900 Punkte. Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14.100 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 13.700 und 13.780 Punkten eine breite Unterstützung. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 15.12.2020– 06.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.01.2014– 06.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2LJ4 4,23 10.700 15.000 17.06.2021 DAX® Index HR2LQF 5,10 11.100 14.700 18.03.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.01.2021; 17:41 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Autor: Richard Pfadenhauer