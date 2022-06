Tagesausblick für 09.06.: DAX legt vor EZB-Zinsentscheid den Rückwärtsgang ein

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Mittwoch Kursverluste. Anleger und Händler warten mit Spannung auf den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag und neue US-Inflationsdaten am Freitag. Vorher halten sich viele Marktteilnehmer mit neuen Engagements eher zurück und erhöhen ihre Cashquote, heißt es.

Die hohe Inflation und steigende Zinsen bleiben weiter das beherrschende Thema am Markt. US-Finanzministerin Janet Yellen brachte am Mittwoch ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Inflation sinken werde, sagte aber zugleich, dass sie mit einer weiterhin hohen Teuerungsrate rechne. Die Hoffnung am Markt, dass der Höhepunkt der Inflation („Peak Inflation“) bereits erreicht ist, könnte mit den US-Inflationsdaten am Freitag vielleicht neue Nahrung erhalten.

Unternehmen im Fokus