Tagesausblick für 10.03.: DAX schließt auf Rekordniveau. Gold, Bayer und Varta im Fokus!

Die Aktienmärkte setzten heute mehrheitlich ihren Aufwärtstrend fort. DAX® & Dow® markierten neue Allzeithochs und der EuroStoxx®50 nahm Kurs auf das Hoch von 2020. Die gute Stimmung war unter anderem auf eine weitere Beruhigung am Rentenmarkt und einer Erholung bei Technologiewerten zurück zuführen. Die Bullen scheinen aktuell am Drücker.

Die Renditen langfristiger Staatspapier pendelten heute in einer engen Range um das Niveau des Vortags. Damit gibt es zwar noch keine Entwarnung aber auch keine weitere Eskalation. Die Stabilisierung gemeinsam mit einem leicht schwächeren US-Dollar sorgte für eine Erholung bei den Edelmetallen. Der Goldpreis verbesserte sich um 40 US-Dollar auf 1.720 US-Dollar pro Feinunze. Der Silberpreis stieg um knapp ein Dollar auf 26 US-Dollar. Der Ölpreis präsentierte sich derweil wenig verändert. So stagnierte die Notierung für ein Barrel Brent Crude im Bereich von 68 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar-Kurs startete am Morgen eine Gegenbewegung und stieg bis auf 1,191 US-Dollar. Danach mündete der Wechselkurs in eine Seitwärtsbewegung zwischen 1,188 und 1,191 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Continental stürzte heute nach einem schwachen Ausblick für 2021 über acht Prozent ab. ElringKlinger zog einen Großauftrag über Batteriekomponenten an Land. Hugo Boss setzte den Aufwärtstrend fort und erreicht fast wieder Vor-Corona-Niveau. K+S zeigte sich nach einem Milliardenverlust in 2020 für das laufende Jahr optimistisch. Die Aktie schob sich wieder über die 10-Euro-Marke. Der DAX®-Aufsteiger Siemens Energy profitierte von positiven Analystenkommentaren und brach heute aus dem kurzfristigen Abwärtstrend aus. Nach dem jüngsten Rücksetzer waren heute vor allem Halbleitertitel wie Aixtron und Infineon gefragt. Varta konnte die 10-Tage-Durchschnittslinie überschreiten. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index, der BAT-Index (Baidu, Alibaba und Tencent) und der Global Green Technologies Index. Die US-Technologiewerte zeigten heute einen starken Rebound. Allen voran Nvidia, PayPal, Peloton und Tesla. Beyond Meat baut die Zusammenarbeit mit Wal Mart aus und legte heute kräftig zu. Morgen veröffentlichen unter anderem Adidas, Brenntag, Inditex, Klöckner und Oracle finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal und geben möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr. Bayer lädt zum Capital Markets Day. Zudem stehen Touristikunternehmen wie TUI und Fluggesellschaften wie Lufthansa im Fokus. Derzeit findet die ITB Reisemesse, Berlin statt. Virtuell.

Wichtige Termine

China – Verbraucherpreise

USA – Verbraucherpreise

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.480 Punkte Unterstützungsmarken: 14.080/14.180/14.280/14.400 Punkte Der DAX® setzte den gestrigen Aufwärtstrend heute fort – wenngleich nicht ganz so dynamisch. Dennoch reichte es für ein neues Allzeithoch. Die nächste Hürde liegt bei 14.480 Punkten (161,8-Retracementlinie). In diesem Bereich könnte es zu Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierung bis 14.130/14.300 Punkte kommen. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 17.02.2021– 09.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 10.03.2014– 09.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2LSW 4,79 11.000 15.200 17.06.2021 DAX® Index HR2LT0 1,50 11.200 14.800 17.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 09.03.2021; 17:50 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Autor: Richard Pfadenhauer