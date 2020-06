Tagesausblick für 10.06.: DAX korrigiert weiter

Folgen FACEBOOK EMAIL DRUCKEN

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine jüngste Korrektur fortgesetzt. Der DAX® rutschte zeitweise bis auf 12.502 Punkte ab, konnte sich am Nachmittag aber wieder etwas erholen. Nach der Rally der vergangenen Wochen nehmen die Anleger jetzt Geld vom Tisch und versuchen sich an einer neuen Standortbestimmung. Mit Spannung wird der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend erwartet.