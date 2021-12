Tagesausblick für 10.12.: DAX schwächelt. Biotechs und Stahlkonzerne im Blickpunkt!

Folgen FACEBOOK

Heute blieben die Investoren weiterhin zurückhaltend. Die Unsicherheiten rund um die Corona-Variante Omikron bremst aktuell die Kauflaune. Zudem werfen die Notenbanksitzungen der EZB und der Fed in der kommenden Woche bereits ihre Schatten voraus. So schloss der DAX® und EuroStoxx®50 mit leichten Verlusten bei 15.630 beziehungsweise 4.205 Punkten. Die Schaukelbörse könnte ihren Kurs in den kommenden Tagen fortsetzen.